Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında sürpriz gelişme: 'Kurtlar Vadisi' senaristleri Silivri Adliyesi'nde!
14.09.2026 - 16:27Güncellenme Tarihi:
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, popüler dizi 'Kurtlar Vadisi'nin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan, 'bilgi sahibi' sıfatıyla ifade vermek üzere Silivri Adliyesi'ne geldi.
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ESKİ MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 'Kurtlar Vadisi' dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan, 'bilgi sahibi' sıfatıyla ifade vermek üzere Silivri Adliyesi'ne geldi.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 'Kurtlar Vadisi' dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın ifadelerinin alınacağı belirtildi. Senaristler ifade vermek üzere Silivri Adliyesi'ne geldi.