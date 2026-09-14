Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKaşif Kozinoğlu soruşturmasında sürpriz gelişme: 'Kurtlar Vadisi' senaristleri Silivri Adliyesi'nde!
HaberlerGündem Haberleri Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında sürpriz gelişme: 'Kurtlar Vadisi' senaristleri Silivri Adliyesi'nde!

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında sürpriz gelişme: 'Kurtlar Vadisi' senaristleri Silivri Adliyesi'nde!

14.09.2026 - 16:27Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Derya Evren KORKMAZ - Hadican EROL / İSTANBUL, (DHA)

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında sürpriz gelişme: 'Kurtlar Vadisi' senaristleri Silivri Adliyesi'nde!

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, popüler dizi 'Kurtlar Vadisi'nin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan, 'bilgi sahibi' sıfatıyla ifade vermek üzere Silivri Adliyesi'ne geldi.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

ESKİ MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 'Kurtlar Vadisi' dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan, 'bilgi sahibi' sıfatıyla ifade vermek üzere Silivri Adliyesi'ne geldi.

İLGİLİ HABER

Malatya'da üreticiler su azalınca kayısıya alternatif olarak başlamışlardı! Kilosu 600 liradan satılıyor: Toptancılar şimdiden randevu alıyor!
Malatya'da üreticiler su azalınca kayısıya alternatif olarak başlamışlardı! Kilosu 600 liradan satılıyor: Toptancılar şimdiden randevu alıyor!

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında sürpriz gelişme: Kurtlar Vadisi senaristleri Silivri Adliyesinde

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 'Kurtlar Vadisi' dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın ifadelerinin alınacağı belirtildi. Senaristler ifade vermek üzere Silivri Adliyesi'ne geldi.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Samsunlu profesör hesapladı! Yapay zeka kullananlar farkında değil, gizli fatura ortaya çıktı

Samsunlu profesör hesapladı! Yapay zeka kullananlar farkında değil, gizli fatura ortaya çıktı

Ancak gramla alınabiliyor: Kıymetini sadece kadınlar biliyor, 2 bin 500 ton üretimi var

Ancak gramla alınabiliyor: Kıymetini sadece kadınlar biliyor, 2 bin 500 ton üretimi var

Denizli'de gizli harita bulundu! Profesör açıkladı, köylüler inanamadı, toprağın altından çıktı

Denizli'de gizli harita bulundu! Profesör açıkladı, köylüler inanamadı, toprağın altından çıktı

Bursaspor boş geçmedi! 12 gol birden zirveyi getirdi

Bursaspor boş geçmedi! 12 gol birden zirveyi getirdi

Güncel Haberler

Amasya'da mayıs ayındaki selin yaraları sarılıyor! Sel felaketinde zarar gören üreticilere toplamda 30 milyon TL'lik dev destek
#Gündem

Amasya'da mayıs ayındaki selin yaraları sarılıyor! Sel felaketinde zarar gören üreticilere toplamda 30 milyon TL'lik dev destek

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında sürpriz gelişme: 'Kurtlar Vadisi' senaristleri Silivri Adliyesi'nde!
#Gündem

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında sürpriz gelişme: 'Kurtlar Vadisi' senaristleri Silivri Adliyesi'nde!

Kemer’e yeni otel için anlaşma
#Ekonomi

Kemer’e yeni otel için anlaşma