Amasya'da mayıs ayındaki selin yaraları sarılıyor! Sel felaketinde zarar gören üreticilere toplamda 30 milyon TL'lik dev destek

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Amasya’da Mayıs ayında meydana gelen aşırı yağışlar ve Yeşilırmak Nehri'nin taşması sonucu tarım alanları zarar gören çiftçilere yönelik destek ödemeleri tamamlandı.

Amasya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, afetten etkilenen üreticilere toplam 30 milyon TL kaynak aktarıldığı bildirildi.

Valilik İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yayımlanan basın açıklamasında; 14-15 Mayıs tarihlerinde Merkez ve Taşova ilçelerinde açık ve kapalı alanda üretim yapan çiftçilerin tarımsal alanlarında hasar oluştuğu hatırlatıldı.

Yaşanan afetin hemen ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince sahada yürütülen zarar tespit çalışmalarının kısa sürede tamamlanarak Tarım ve Orman Bakanlığı'na sunulduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendinin takdirleriyle, ilimizdeki üreticilerin zararlarının karşılanmasına yönelik olarak 30 milyon TL kaynak tahsis edilmiştir. Söz konusu desteğin ödeme süreci 14 Eylül 2026 tarihi itibariyle tamamlanarak, toplam 606 çiftçimizin hesaplarına ödemeler aktarılmıştır" denildi.