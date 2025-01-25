GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKartalkaya’daki yangın felaketinde yeni gelişme! 9 kişi tutuklandı
HaberlerGündem Haberleri Kartalkaya’daki yangın felaketinde yeni gelişme! 9 kişi tutuklandı

Kartalkaya’daki yangın felaketinde yeni gelişme! 9 kişi tutuklandı

25.01.2025 - 10:43Güncellenme Tarihi:
Kartalkaya’daki yangın felaketinde yeni gelişme! 9 kişi tutuklandı

Bolu’daki Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin 7 zanlı daha tutuklandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, kayak merkezindeki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta çıkan yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında savcılıktaki sorguları tamamlandı.

Nöbetçi hakimliğe sevk edilen otel müdürü Zeki Yılmaz, otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir, aşçı Faysal Yaver, elektrikçi Hüseyin Özer ve mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ile Mehmet Gündüz tutuklandı.

Böylece işletme sahibi Halit Ergül ve şirketin genel müdürü Emir Aras ile dosya kapsamında tutuklananların sayısı 9’a yükseldi.

İş güvenliği uzmanı E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltına alınanlardan 4’ünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Güncel Haberler

Devlet Opera ve Balesi’nden çocuklar için 'opera turu'
#Gündem

Devlet Opera ve Balesi’nden çocuklar için 'opera turu'

Tekne kazasında ölen iş insanının ölümüyle ilgili yeni detaylar: Teknedeki kadın sevgilisi çıktı
#Gündem

Tekne kazasında ölen iş insanının ölümüyle ilgili yeni detaylar: Teknedeki kadın sevgilisi çıktı

Tanju Özcan'dan 'rapor' eleştirilerine şaşırtan yanıt: Canlı yayında tepki geldi 'Adam korktuğu için 78 can gitti'
#Gündem

Tanju Özcan'dan 'rapor' eleştirilerine şaşırtan yanıt: Canlı yayında tepki geldi 'Adam korktuğu için 78 can gitti'