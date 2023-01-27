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Kartal'da uyuşturucu baskını! Evi seraya çevirmişler

Kartal'da evi uyuşturucu serasına çeviren biri kadın iki şüpheli yakalandı. Evde yapılan aramada 10 kilogram 560 gram uyuşturucu madde ve 14 adet Hint keneviri ele geçirildi.

27.01.2023 - 13:31 | | Mikail BIYIKLI / İSTANBUL,(DHA)
Kartal'da uyuşturucu baskını! Evi seraya çevirmişler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kartal’da bir evde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapıldığı ihbarı üzerine dün saat 11.00 sıralarında operasyon düzenledi. Ekipler, eve girdiklerinde uyuşturucu imalatı yapmak için çadırlar ve saksı şeklinde düzenekler kurulduğunu gördü.

Kartalda uyuşturucu baskını Evi seraya çevirmişler

Evde bulunan şüpheliler Y.Z. ve M.G. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 10 kilogram 560 gram uyuşturucu madde, 14 adet Hint keneviri ve hassas terazi ele geçirildi. Şüphelilerden Y.Z.’nin aranma kaydının bulunduğu öğrenildi. Şüpheliler Y.Z. ve M.G. emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edildiler.

Kartalda uyuşturucu baskını Evi seraya çevirmişler

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