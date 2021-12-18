GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemKars'ta yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü var
HaberlerGündem Haberleri Kars'ta yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü var
ABONE OL

Kars'ta yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü var

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada en az 6 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

18.12.2021 - 20:18 | | İHA
Kars'ta yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü var

Olay, Sarıkamış ilçesi Mecitli köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 DMZ 566 plakalı yolcu otobüsü yolda buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde ilk belirlemelere göre 6 kişinin kazada hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı. Yaralılar ekiplerin yaptığı ilk müdahalelerin ardından hastanelere sevk ediliyor.

GÜNCEL HABERLER

AGİ ile ilgili son dakika kararı! Zam geldi, tamamen değişti, milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor, artık...

AGİ ile ilgili son dakika kararı! Zam geldi, tamamen değişti, milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor, artık...

Dünya diken üstünde 89 ülkede görüldü: Olağanüstü durum ilan edildi

Dünya diken üstünde 89 ülkede görüldü: Olağanüstü durum ilan edildi

İçişleri Bakanı Soylu, Göçmenler Günü etkinliğine katıldı

İçişleri Bakanı Soylu, Göçmenler Günü etkinliğine katıldı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Dünya diken üstünde 89 ülkede görüldü: Olağanüstü durum ilan edildi

Dünya diken üstünde 89 ülkede görüldü: Olağanüstü durum ilan edildi

Sıradaki Haber
İçişleri Bakanı Soylu, Göçmenler Günü etkinliğine katıldı

İçişleri Bakanı Soylu, Göçmenler Günü etkinliğine katıldı

Sıradaki Haber
18 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Sayısal Loto'da kazandıran numaralar ve sorgulama sayfası...

18 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Sayısal Loto'da kazandıran numaralar ve sorgulama sayfası...

Sıradaki Haber
OGM personel alımı yapacak! Orman Genel Müdürlüğü orman mühendisi alımı şartları nelerdir, başvurular ne zaman başlıyor?

OGM personel alımı yapacak! Orman Genel Müdürlüğü orman mühendisi alımı şartları nelerdir, başvurular ne zaman başlıyor?

Sıradaki Haber