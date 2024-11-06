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Kars'ta soğuklara karşı araçlara halı ve battaniyeli önlem

Kars'ta vatandaşların motor, cam ve kapıların donmaması için araçlarının üzerini kilim, halı ve battaniyelerle kapatması ilginç görüntüler oluşturdu.

06.11.2024 - 10:22 | | İHA
Kars'ta soğuklara karşı araçlara halı ve battaniyeli önlem

Hava sıcaklığının eksi 7 dereceye düştüğü Kars'ta vatandaşlar, araçlarının sabah işe giderken rahat çalışması ve motor kısmı, cam ve kapılarının donmaması için ilginç yöntemler deniyor.

Karsta soğuklara karşı araçlara halı ve battaniyeli önlem

Vatandaşlar, araçlarını üzerine örttükleri kilim, halı ve battaniyeler ile soğuktan korumaya çalıştı. Caddelerde üzerleri örtülü araçlar ilginç görüntüler oluşturdu. Havaların soğuk olduğunu ifade eden vatandaşlar, araçlarını soğuktan korumak için bu yönteme başvurduklarını belirttiler.

Karsta soğuklara karşı araçlara halı ve battaniyeli önlem

Öte yandan kentte motosiklet tamirciliği yapan bir vatandaş, iş yerinin önünde bidon içerisinde ateş yakarak hem çalıştı hem de ısındı.

Karsta soğuklara karşı araçlara halı ve battaniyeli önlem

Kentte soğuk havanın etkisini sürdüreceği öğrenildi.

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