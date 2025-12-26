GAZETE VATAN ANA SAYFA
Kars'ta iki grup arasında bıçaklı kavga: 2'si ağır, 7 yaralı

26.12.2025 - 18:15Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Volkan KARABAĞ/KARS, (DHA)

Kars'ta iki grup arasında bıçaklı kavga: 2'si ağır, 7 yaralı

Kars'ta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, 2’si ağır, 7 kişi yaralandı. Kavga, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Ortakapı Mahallesi Faikbey Caddesi'ndeki Vali Rahmi Doğan Parkı'nda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, E.K. (19), A.Y. (20), B.Ö. (22), R.B. (20), K.K. (17), A.B. (17) ve M.B. (19) yaralandı.

Karsta iki grup arasında bıçaklı kavga: 2si ağır, 7 yaralı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara, ilk müdahale çevredekiler yaptı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı.

Karsta iki grup arasında bıçaklı kavga: 2si ağır, 7 yaralı

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Karsta iki grup arasında bıçaklı kavga: 2si ağır, 7 yaralı

KAVGA KAMERADA

Öte yandan, 7 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; yumruklaşan grubun birbirlerine bıçakla saldırdığı, yaralanan kişilerin yere düşmesi ve bu kişilere çevredekilerin müdahale ettiği anlar yer aldı.

Karsta iki grup arasında bıçaklı kavga: 2si ağır, 7 yaralı

Kavgaya karışan kişi ya da kişilerin tespiti için soruşturma başlatıldı.

