40 derede sıcakta zorlu mesai başladı! Kavurucu sıcakta üretimi sürdürüyorlar

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Hava sıcaklığının öğle saatlerinde bunaltıcı seviyelere ulaşmasına rağmen işçiler, sabahın erken saatlerinden akşam saatlerine kadar güneş altında çalışarak ekmek parası kazanıyor. Adilcevaz'ın verimli tarım arazilerinde fasulye, pancar ve diğer tarım ürünlerinin bakımını yapan mevsimlik işçiler, sıcak havanın çalışma şartlarını her geçen gün daha da zorlaştırdığını ifade ettiler.