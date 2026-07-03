40 derede sıcakta zorlu mesai başladı! Kavurucu sıcakta üretimi sürdürüyorlar
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yaz sıcaklarının etkisini artırmasıyla birlikte mevsimlik tarım işçilerinin zorlu mesaisi başladı. Uzmanların "öğle saatlerinde dışarı çıkmayın" uyarılarına rağmen, işçiler ailelerinin geçimini sağlamak ve üretimi sürdürmek için 40 dereceyi bulan kavurucu sıcakta alın teri döküyor.
Hava sıcaklığının öğle saatlerinde bunaltıcı seviyelere ulaşmasına rağmen işçiler, sabahın erken saatlerinden akşam saatlerine kadar güneş altında çalışarak ekmek parası kazanıyor. Adilcevaz'ın verimli tarım arazilerinde fasulye, pancar ve diğer tarım ürünlerinin bakımını yapan mevsimlik işçiler, sıcak havanın çalışma şartlarını her geçen gün daha da zorlaştırdığını ifade ettiler.
Güneşin en etkili olduğu saatlerde bile üretimin aksamaması için çapa yapan işçiler, alın teriyle ailelerinin geçimini sağlamaya çalışıyor.
Mustafa Habeş isimli işçi, yevmiye usulü çalıştıklarını, artan sıcaklıklara rağmen çalışmak zorunda olduklarını belirterek, "Geçimimizi sağlamak için bu şartlarda çalışıyoruz. Sıcak çok bunaltıcı ama ekmek paramızı kazanmak zorundayız" dedi.
Uzmanlar ise özellikle öğle saatlerinde güneş altında uzun süre kalınmaması, bol sıvı tüketilmesi ve mümkün olduğunca gölgede dinlenilmesi konusunda uyarılarda bulunuyor. Ancak geçim mücadelesi veren mevsimlik işçiler için bu uyarıları uygulamak her zaman mümkün olmuyor.
Kavurucu sıcaklara rağmen üretimin devam etmesini sağlayan mevsimlik tarım işçileri, zorlu çalışma şartlarına rağmen Adilcevaz'da tarımsal üretimin görünmeyen kahramanları olarak emek vermeyi sürdürüyor