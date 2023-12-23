GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Kars’ta 7 araçlı zincirleme kaza: 5 yaralı
ABONE OL

Kars’ta 7 araçlı zincirleme kaza: 5 yaralı

Kars’ta buzlanma nedeniyle meydana gelen ve 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.

23.12.2023 - 19:36 | | KARS (İHA)
Kars’ta 7 araçlı zincirleme kaza: 5 yaralı

Kars’ta akşam saatlerinde etkili olan kar ve tipi sonrası yollarda oluşan buzlanma kazaları da beraberinde getirdi. Kars-Susuz-Ardahan karayolunda, 1 tır, 1 kamyonet ve 5 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Olay yerine AFAD, UMKE, jandarma, itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler, zincirleme kazada yaralanan 5 kişiye müdahale etti. Araçlarda sıkışan yaralıları ise Kars Belediyesi itfaiye ekipleri sıkıştıkları yerden çıkararak ambulanslara taşıdı. Yaralılar ilk tedavilerinin ardından Kars’taki hastanelere sevk edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

    GÜNCEL HABERLER

    Iğdır'a ilk kar yağdı, Ardahan beyaza büründü, Kars'ta yollar kapandı

    Iğdır'a ilk kar yağdı, Ardahan beyaza büründü, Kars'ta yollar kapandı

    Eğlence mekanında tartışan 2 arkadaş birbirlerine bıçakla saldırdı: 1 ölü, 1 yaralı

    Eğlence mekanında tartışan 2 arkadaş birbirlerine bıçakla saldırdı: 1 ölü, 1 yaralı

    Karda mahsur kalanlara Türk Kızılay'dan yiyecek- içecek ikramı

    Karda mahsur kalanlara Türk Kızılay'dan yiyecek- içecek ikramı