Kars’ta 7 araçlı zincirleme kaza: 5 yaralı

Kars’ta akşam saatlerinde etkili olan kar ve tipi sonrası yollarda oluşan buzlanma kazaları da beraberinde getirdi. Kars-Susuz-Ardahan karayolunda, 1 tır, 1 kamyonet ve 5 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Olay yerine AFAD, UMKE, jandarma, itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler, zincirleme kazada yaralanan 5 kişiye müdahale etti. Araçlarda sıkışan yaralıları ise Kars Belediyesi itfaiye ekipleri sıkıştıkları yerden çıkararak ambulanslara taşıdı. Yaralılar ilk tedavilerinin ardından Kars’taki hastanelere sevk edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.