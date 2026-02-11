Kars’ın Borluk köyünde kara saplanan öğrenci servisi kurtarıldı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
11.02.2026 - 21:32Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Volkan KARABAĞ/ KARS, (DHA)

Kars merkeze bağlı Borluk köyünden, 30 Ekim Mahallesi’nde bulunan ilk ve ortaokul öğrencilerini taşıyan servis aracı, tipi nedeniyle kara saplandı. Araç, iş makinesiyle kurtarıldı.

Kars’a Borluk köyünden, 30 Ekim Mahallesi’nde bulunan ilk ve ortaokul öğrencilerini taşıyan servis minibüsü yoğun tipi sebebiyle kara saplandı. Durumun bildirilmesi üzerine Kars İl Özel İdaresi’ne bağlı ekipler kısa sürede bölgeye sevk edildi. İş makinesine bağlanan halatla minibüs bulunduğu yerden kurtarıldı.

