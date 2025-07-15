Karpuz tarlasında duygu dolu anlar... Çiftçiyi şaşkına uğratan görüntü

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde İstasyon Altı mevkiinde karpuz tarlası bulunan bir üretici sabah tarlasına geldi.

Karpuzların arasında gezen tarla sahibi bir karpuzun altında bir not bir de 100 lira para buldu.

Notta şunlar yazıyordu:

"İstanbul'dan Ankara'ya giderken karpuzunuzu aldık, hakkınızı helal edin" yazısını okuyan tarla sahibi duygu dolu anlar yaşadı. Tarla sahibi bu olayı sosyal medya hesabından "Böyle güzel yürekli insanlar hâlâ var mı"

Gördüğü manzara karşında duygu dolu anlar yaşayan tarla sahibi, "Böyle güzel yürekli insanlar hâlâ var mı?" diyerek şaşkınlığını ifade etti.