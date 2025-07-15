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Karpuz tarlasında duygu dolu anlar... Çiftçiyi şaşkına uğratan görüntü

15.07.2025 - 12:52Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Karpuz tarlasında duygu dolu anlar... Çiftçiyi şaşkına uğratan görüntü

Bilecik'te sabah tarlasına giden çiftçi gördükleri karşısında şaşkına döndü. İlk kez böyle bir olayla karşılaşan vatandaş, ""Böyle güzel yürekli insanlar hâlâ var mı?" diye konuştu.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde İstasyon Altı mevkiinde karpuz tarlası bulunan bir üretici sabah tarlasına geldi.

Karpuzların arasında gezen tarla sahibi bir karpuzun altında bir not bir de 100 lira para buldu.

Karpuz tarlasında duygu dolu anlar... Çiftçiyi şaşkına uğratan görüntü

Notta şunlar yazıyordu:

"İstanbul'dan Ankara'ya giderken karpuzunuzu aldık, hakkınızı helal edin" yazısını okuyan tarla sahibi duygu dolu anlar yaşadı. Tarla sahibi bu olayı sosyal medya hesabından "Böyle güzel yürekli insanlar hâlâ var mı"

Gördüğü manzara karşında duygu dolu anlar yaşayan tarla sahibi,  "Böyle güzel yürekli insanlar hâlâ var mı?" diyerek şaşkınlığını ifade  etti. 

 

 

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