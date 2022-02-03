KarlÄ± arazide donmuÅŸ kurt bulundu

Â

SuÅŸehri ilÃ§esine 23 kilometre uzaklÄ±ktaki 2 bin 10 rakÄ±mlÄ± Geminbeli GeÃ§idi'ndeki Åžar kÃ¶yÃ¼ yakÄ±nlarÄ±nda doÄŸa yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ne Ã§Ä±kan Yavuz Kutlu, Yunus Kutlu ve Sedat Ãœner, karlÄ± arazide donarak Ã¶len kurt ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Kurdun yanÄ±na yaklaÅŸan grup, vÃ¼cudunda yara bulunmayan hayvanÄ±n yiyecek ararken donduÄŸunu fark etti. 3 arkadaÅŸ, ayakta donan kurdu cep telefonu kamerasÄ±yla gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ledi.

HAVA SICAKLIÄžI EKSÄ° 30â€™LARI GÃ–RMÃœÅžTÃœ

Ocak ayÄ±nÄ±n sonlarÄ±na doÄŸru yaÄŸan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± sonrasÄ± kent, soÄŸuk havaya teslim olmuÅŸtu. Kentte 25 Ocakâ€™ta hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±, sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 30 derece olarak Ã¶lÃ§Ã¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.