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'Kargonuzu almadınız hakkınızda icra takibi başlatacağız' yalanıyla milyonluk vurgun!

İstanbul Merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda "Kargonuzu almadınız hakkınızda icra takibi başlatacağız" yalanıyla dolandırıcılık yapan şebeke operasyon yapıldı. Baskınlarda şu ana kadar 5'i avukat 46 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Polis şebeke üyelerine ait haksız kazançla elde edildiği değerlendirilen 59 milyon liralık mal varlığı inceleme altına aldı.

19.09.2023 - 18:01 | | Ali AKSOYER /İSTANBUL,(DHA)
'Kargonuzu almadınız hakkınızda icra takibi başlatacağız' yalanıyla milyonluk vurgun!

İstanbul, Antalya, Denizli ve İzmir'de düzenlenen operasyona çok sayıda polis ekibi katıldı. Sabah saatlerinde İstanbul'da 25, İzmir'de 11, Antalya ve Denizli'de birer olmak üzere toplam 38 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

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Baskınlarda 5'i avukat 46 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramada 280 bin lira, 16 bin dolar ve 1500 Euro ele geçirildiği belirtildi.

Kargonuzu almadınız hakkınızda icra takibi başlatacağız yalanıyla milyonluk vurgun

Polisin yaptığı çalışmalarda şüphelilerin hukuk bürosundan aradıklarını söyleyerek "Kargonuzu teslim almadığınız için borcunuz var. Hakkınızda icra takibi başlatılacak" yalanıyla kurbanlarını kandırdıkları öğrenildi.

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Daha sonra sözde 4-5 bin liralık borcu uzlaşarak "250 lira gönderin yeter" diyen şüphelilerin bu yolla yüzlerce kişiden para aldıkları iddia edildi.

Öte yandan polis, şebeke üyelerinin 7 lüks otomobil, 7 ev, 2 dükkan ve 41 banka hesabından oluşan toplam 59 milyon liralık mal varlığı inceleme altına aldı.

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Suç gelirleriyle elde edildiği değerlendirilen bu servetin kaynağının neresi olduğunun belirlenmesi için çalışmalar sürüyor. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü şüphelilerin için savcılıktan ek gözetim izni alındığını söylediler.

 

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