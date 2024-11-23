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Kardeşler arasındaki 'yüksek sesle müzik dinleme' kavgasını ayırmaya çalışan anne bıçaklanarak öldü

Sultangazi'de ayırmaya çalışan anne A.Y.'nin öldüğü kardeşler arasındaki kavganın detayları ortaya çıktı. Yüksek sesli müzik dinleyen kardeşi G.S.Y. ile kavga eden M.Y. eline aldığı bıçakla önce iki kardeşini ardından ayırmaya çalışan annesini bıçakladığı öğrenildi.

23.11.2024 - 17:59 | | Baran AKKAYA-Emin YEŞİL/İSTANBUL,(DHA)
Kardeşler arasındaki 'yüksek sesle müzik dinleme' kavgasını ayırmaya çalışan anne bıçaklanarak öldü

Olay, dün akşam saat 19,30 sıralarında Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüksek sesle müzik dinleyen G.S.Y. ile ağabeyi M.Y arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.

Kardeşlerin kavgası sokakta da devam ederken, mahalle sakinleri araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştı. M.Y. yanında bulunan bıçak ile ağabeyini bıçakladı.

Ardından araya girmeye çalışan kardeşi N.Y. ve annesi A.Y.'yi bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Ekipler saldırgan kardeşi olay yerinde yakalayarak polis merkezine götürdü. Yaralılardan anne A.Y. hastanede hayatını kaybetti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli "Kasten öldürme" "Kasten Yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi.

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