Karaman-Ulukışla hattı Türkiye’nin Kalkınma Yolu’ndaki rolünü güçlendirecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin demiryolu ulaşım ağını güçlendirecek ve lojistik kapasitesini artıracak Karaman-Ulukışla Hızlı Tren Projesi Ereğli Şantiyesi’nde açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, güzergâh boyunca incelemelerde bulunarak projenin geldiği son nokta hakkında detaylı bilgi aldı.

"DEMİRYOLLARINI DEVLET POLİTİKASI OLARAK ELE ALDIK VE ÖNCELİKLİ SEKTÖR OLARAK BELİRLEDİK”

Bakan Uraloğlu, demiryollarının güvenli, düşük maliyetli ve hızlı oluşuyla ulaşımın vazgeçilmez bir parçası olduğunu belirterek “Demiryollarımız, ülkemizin ekonomik ve sosyal hayatının ötesinde, tarihi ve stratejik bir öneme sahiptir. Asya ile Avrupa arasında, Çin’den Londra’ya kadar ulaşan demir ipek yolunun Orta Koridorunda yer alan ülkemizin, uluslararası yük ve yolcu taşımacılığında stratejik önemi büyüktür. Bu gerçekten hareketle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde demiryollarını 2002 yılından itibaren başlattığımız gelişim hamleleriyle devlet politikası olarak ele aldık ve öncelikli sektör olarak belirledik.” açıklamasında bulundu.

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Bakan Uraloğlu, Asya ve Avrupa arasında köprü görevi gören Türkiye’nin coğrafi konumunun sağladığı fırsatların ekonomik ve ticari avantajlara dönüşebilmesi için demiryollarında yeni bir atılım başlattıklarına dikkati çekerek demiryolu hatlarının limanlara, havaalanlarına, lojistik merkezlere bağlantısını sağlayarak kombine taşımacılığa uygun yeni bir anlayışla ele aldıklarını söyledi.

“SON 23 YILDA DEMİRYOLLARINA YAKLAŞIK 63 MİLYAR DOLAR YATIRIM GERÇEKLEŞTİRDİK”

Uraloğlu, projelerle sadece doğu-batı hattında değil, kuzey-güney kıyıları arasında da demiryolu ulaşımını ekonomiye katkı sağlar hâle getirmeyi planladıklarını dile getirdi. 2002-2025 yılları arasında Türkiye’de demiryollarında ciddi yatırım, iyileştirme, yenileme ve kalkınma hamlelerini hayata geçirdiklerini belirten Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Son 23 yılda demiryollarına yaklaşık 63 milyar dolar yatırım gerçekleştirdik. Tarihi İpek Yolu’nun canlandırılmasını amaçlayan Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattını inşa ettik. Bu proje ile birlikte Asya ile Avrupa kıtaları arasında kesintisiz demiryolu ulaşımını mümkün hale getiren Marmaray ile Londra’dan Pekin’e kadar en güvenli, kısa ve ekonomik uluslararası demiryolu koridorunu oluşturduk. 2002 yılında yaklaşık 11 bin kilometre olan demiryolu uzunluğumuza; 2023 yılı itibariyle, 2 bin 250 kilometresi YHT ve Hızlı tren hattı olmak üzere yaklaşık 3 bin kilometre ekledik. Demiryolu ağı uzunluğumuzu 13 bin 919 kilometreye yükselttik.”

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Hatların 8 bin 46 kilometre ile yaklaşık yüzde 60’nı sinyalli, 7 bin 274 kilometre ile yarısından fazlasını elektrikli hale getirdiklerini de ifade eden Uraloğlu, “Ülkemizi yarım asırlık hayalimiz olan Yüksek Hızlı Tren işletmeciliği ile tanıştırdık. İlk olarak 2009 yılında hizmete başlayan Ankara-Eskişehir yüksek hızlı tren hattını sonrasında Ankara-Konya, Ankara-İstanbul, Konya Karaman ve Son olarak Ankara-Sivas hatları takip etti.” dedi.

KONYA-KARAMAN HIZLI TREN HATTI YAKLAŞIK 4 MİLYON YOLCU TAŞIDI

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Marmara, İç Anadolu ve Akdeniz bölgeleri arasında hızlı tren bağlantısı kuran Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı’nı 8 Ocak 2022’de hizmete açtıklarını anımsatan Bakan Uraloğlu, “Açıldığı günden bu yana yaklaşık 4 milyon yolcuya hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunduk. Şimdi bu hattın devamı olan toplam 135 kilometre uzunluğundaki Karaman-Ulukışla Hattımızı, saatte 200 kilometre hıza uygun şekilde çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa ediyoruz.” diye konuştu.

KARAMAN-ULUKIŞLA HIZLI TREN HATTI’NIN YÜK POTANSİYELİ YILLIK 33,48 MİLYON TON OLACAK

Projenin detaylarını paylaşan Bakan Uraloğlu, Karaman-Ulukışla Hızlı Tren Hattı’nın sadece bölgesel değil, aynı zamanda ulusal ve uluslararası ölçekte lojistik ve yolcu taşımacılığında büyük bir dönüşümün kapısını aralayacağını belirtti. Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Projemiz kapsamında Karaman Garı’nın devamında; Sudurağı, Ayrancı, Ereğli, Çakmak ve Ulukışla İstasyonları olmak üzere 5 istasyon bulunuyor. Ayrıca 2 adet tünel, 52 alt ve üst geçit ile 15 köprü ve 147 menfez de inşa ediyoruz. Hattımızın yük potansiyeli yıllık 33,48 milyon ton, yolcu potansiyeli ise 2,73 milyon yolcu olacak. Projemizin tamamlanmasıyla, Karaman-Ulukışla arasındaki seyahat süresi 145 dakikadan 50 dakikaya düşecek. Böylece ülkemizin Doğu-Batı ve Kuzey-Güney eksenlerinde hızlı tren ağını güçlendireceğiz. Marmara, İç Anadolu, Ege ile Akdeniz bölgeleri arasında hızlı tren bağlantısını da sağlamış olacağız.”

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Hattın devamında Ulukışla-Yenice arasında şimdilik mevcut hatla, yakın gelecekte de inşa edilecek olan Hızlı Tren Hattı ile başta Mersin olmak üzere Adana, Osmaniye ve Gaziantep’teki üretim ve lojistik merkezlere ulaşacaklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, “Bu merkezlerin Anadolu ile bağlantısını hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanması, bu hattın bölgesel ve ulusal ekonomiye katkısını daha da artıracak. Ayrıca hattımızın tamamlanmasıyla Mersin’den hareket eden bir hızlı tren, Karaman, Konya ve Ankara üzerinden İstanbul’a ya da Afyon üzerinden İzmir’e de ulaşabilecek.” şeklinde konuştu.

PROJE TÜRKİYE’NİN KALKINMA YOLU KORİDORU’NDAKİ ROLÜNÜ GÜÇLENDİRECEK

Proje ile Türkiye’nin Kalkınma Yolu Koridoru’ndaki rolünü daha da güçlendireceklerini ve uluslararası ticarette rekabet gücünü artıracağını belirten Bakan Uraloğlu, “Bilindiği üzere 22 Nisan 2024’te Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Irak, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ulaştırma bakanlarıyla ‘Kalkınma Yolu Projesi Mutabakat Zaptı’nı imzalayarak bu vizyoner projede tarihi bir adım attık. Irak’ta inşa edilmekte olan FAW Limanı'nı bin 200 kilometrelik demir yolu ve otoyol ile Türkiye sınırına ve oradan da Avrupa'ya bağlayacak olan bu proje, bölgesel ve küresel ticarette yepyeni bir sayfa açacaktır.” dedi.

Uraloğlu ayrıca, Karaman-Ulukışla projemizle birlikte; Halkalı – Kapıkule, Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep ve Yerköy-Kayseri hızlı tren hatları gibi çok önemli demiryolu projelerinin yapımlarına devam ettiklerini de kaydetti.

Uraloğlu, aynı zamanda Kalkınma Yolu projesi kapsamındaki yeni demir yolu hattı için tasarım aşamasının büyük ölçüde bittiğini ve Gaziantep-Şanlıurfa-Mardin-Nusaybin-Ovaköy kesimlerinin projelerinin ise tamamlandığını açıkladı. Uraloğlu, “Şimdi inşa sürecine yönelik planlamaları titizlikle şekillendiriyoruz.” dedi.

“ALTYAPI VE ÜSTYAPI İŞLERİMİZDE YÜZDE 92,5 FİZİKSEL İLERLEME SAĞLADIK”

Karaman-Ulukışla projesinde gelinen son durumu da açıklayan bakan Uraloğlu, “Altyapı ve üstyapı işlerimizde yüzde 92,5 fiziksel ilerleme sağlayarak önemli bir mesafe aldık ve bu çalışmaları bu yılın sonunda tamamlamayı hedefliyoruz. Elektrifikasyon işlerinde yüzde 5 fiziki ilerleme gerçekleştirdik. Sinyalizasyon işlerinin de bir kısmını planladık, ihalesini de hemen önümüzdeki süreçte yapacağız ve çalışmalara başlamış olacağız. Elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmalarının da tamamlanmasıyla, projemizi 2026 sonu ya da 2027’nin ilk aylarında işletmeye açmayı hedefliyoruz.” dedi.

7/24 esasıyla çalışan ekiplerin, büyük bir özveriyle projeyi hayata geçirdiğini belirten Bakan Uraloğlu, “Tamamlandığında sadece bir ulaşım projesi olmaktan çok daha öte bir anlam taşıyacak. Bölgesel kalkınmayı hızlandıracak, Mersin Limanı üzerinden uluslararası pazarlara erişimi kolaylaştıracak ve ülkemizin lojistik altyapısını güçlendirecek. Aynı zamanda, karayolu yük taşımacılığının demiryoluna aktarılmasıyla karbon emisyonlarını azaltarak çevresel sürdürülebilirliğe de katkı sağlayacak.” şeklinde konuştu.