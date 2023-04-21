Karadeniz gazı dünya medyasında! 'Erdoğan'ın kampanyası bir güç gösterisi'

Milliyet'in aktardığı habere göre; uluslararası haber ajansı Agence France-Presse (AFP) 'Erdoğan, seçim öncesinde Karadeniz gaz sevkiyatını başlattı' başlığıyla geçtiği haberinde Ankara'nın enerjide bağımsızlık hedefine vurgu yaptı. Uluslararası haber ajansı Agence France-Presse (AFP) 'Erdoğan, seçim öncesinde Karadeniz gaz sevkiyatını başlattı' başlığıyla geçtiği haberinde Ankara'nın enerjide bağımsızlık hedefine vurgu yaptı.

Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz rezervinden ilk sevkiyatın seçimlere birkaç hafta kala karaya ulaştığını belirten AFP, 14 Mayıs'ta kurulacak sandıkların Türkiye'nin modern tarihindeki en önemli seçim olarak görüldüğünü ve başabaş bir yarış beklendiğini yazdı.

Türkiye'nin şimdiye kadarki en büyük rezervi olan Karadeniz'deki keşfin 2020'de gerçekleştiğini kaydeden AFP, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmanın bir yolu olarak keşfi selamladığını hatırlattı.

Aynı yılın Haziran ayında Karadeniz kıyısındaki Filyos'a deniz tabanından boru hattı inşaasına başlandığını bildiren ajans, tesisin üç yıl sonra açıldığını ve ilk etapta 10 milyon metreküp doğalgaz üreteceğini aktardı. Tüm kuyuların faaliyete geçmesiyle günlük üretim 40 milyon metreküpe çıkacak ve bu rakam Türkiye'nin yıllık ihtiyacının yüzde 6'sının karşılanması anlamına geliyor.

Zonguldak kıyısındaki açılış töreninde kürsüye çıkan Erdoğan'ın gururlu bir şekilde, "Bu, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolunda tarihi bir dönüm noktasıdır" dediğini bildiren AFP, Türkiye'nin halihazırda Rusya, Azerbaycan ve İran'dan doğalgaz ihraç ettiğini dile getirdi. AFP'ye göre uzmanlar, açılışı yapılan Karadeniz Gaz Sahası'nın Türk ekonomisini güçlendireceğini söylüyor.

'ERDOĞAN BÜYÜK PROJELERE ODAKLANDI'

Fransız radyosu rfi, Karadeniz kıyısındaki açılışı İstanbul muhairi Anne Andlauer'le izledi, internet sitesinde 'Türkiye: Erdoğan Karadeniz'den ilk gaz sevkiyatını başlattı' dedi. Sakarya sahasından çıkan doğalgazın Mayıs ayında evlere ulaşmasının beklendiğini aktaran rfi, üretimin bir kısmının ise enerji krizindeki Avrupa ülkelerine ihraç edilmesinin planlandığını bildirdi. İstanbul muhabiri Anne Andlauer, seçimlere bir aydan kısa bir süre kala Erdoğan'ın kampanyasını bir güç gösterisi haline getirdiğini ve başkanlığında gerçekleştirilen büyük projelere odaklandığını vurguladı.

Zonguldak Filyos'taki töreni sayfasına taşıyan Rus Kommersant gazetesi, 'Erdoğan, Karadeniz sahasından Türkiye'ye gaz sevkiyatını başlattı' başlıklı haberinde Türk halkının bir yıl boyunca mutfaklarında kullancakları gaz ve sıcak su tüketimini ödemeyeceğini yazdı. Haberde ayrıca, bir ay boyunca hiçbir evden doğalgaz faturası tahsil edilmeyeceği de vurgulandı.

'CÜZDANLARI HEDEFLEYEN SON ADIM'

Amerikan haber ajansı Bloomberg'in başlığı, 'Erdoğan, seçim öncesi vaatlerine enerji faturası indirimini ekledi' oldu. Habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan sandıkların kurulmasına bir aydan az bir süre kala 30 gün boyunca doğalgaz faturalarında indirim yapılacağını duyurdu. Enerji faturalarının hafiflemesiyle Erdoğan'ın seçmen gözünde popülaritesinin artabileceği yorumunu yapan Bloomberg, projenin asgari ücret artışı ve erken emeklilik gibi milyonların cüzdanlarını hedefleyen son adım olduğu yorumunu yaptı.



Türkiye'nin kullandığı enerjinin neredeyse tamamını dışarıdan ihraç ettiğini hatırlatan Bloomberg, Karadeniz'deki Sakarya sahasındaki keşfin 710 milyar metreküp olduğunu, Türkiye'nin doğalgazın bir kısmını gelecekte Avrupa'ya ihraç etmeyi planladığını yazdı.

'TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ PROJESİ'

'Türkiye, Karadeniz sahasından doğal gaz sevkiyatına başladı' diyen Çin haber ajansı Xinhua, Karadeniz'de kurulan tesisi Türkiye'nin en önemli projesi olarak nitelendirdi. Sakarya sahasından 2 bin 200 metre derinlikten 170 kilometrelik deniz altı boru hattıyla karaya ulaştırılan gaz için Erdoğan'ın "Tarihi bir adım atıldı" dediğini yazan Xinhua, Türk hükümetinin bir yıl boyunca 25 metreküpe kadar evlere ücretsiz doğalgaz sağlayacağını bildirdi.

Filyos'taki tesisin 2028 gibi tam kapasiteye çıkıp günde 40 milyon doğalgaz üreteceğini dile getiren Xinhua, Karadeniz'deki toplam gaz rezervinin ise 710 milyar metreküpü bulduğunu kaydetti.

Xinhua'ya göre, Türkiye, sahip olduğu coğrafi avantajla, halihazırda büyük doğalgaz boru hatları için geçiş güzergâhı işlevi görüyor. Karadeniz'de TürkAkımı gibi projelerinin varlığı, ülkenin ithal edilen gazı Avrupa ülkelerine yeniden ihraç etmesini de kolaylaştırıyor.

35 YIL YETEBİLİR

Hindistan'dan The Eastern Herald, Türkiye'nin enerji hamlesini 'Erdoğan, Karadeniz doğalgazının Türkiye'ye sevkiyatını başlattı' başlığıyla verdi. Filyos'taki törende Erdoğan'ın kurduğu "Bugün iki bayramı aynı anda kutluyoruz: Birisi yaklaşan Ramazan Bayramı, ikinci bayramımız ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda için tarihi bir adım olan Karadeniz gazının devreye alınmasıdır" cümleleri sayfasına taşıyan yayın organı, Türk tüketicilerin bir yıl boyunca mutfak ve sıcak su için doğalgaza herhangi bir ücret ödemeyeceğini kaydetti. The Eastern Herald, Karadeniz'deki kanıtlanmış doğalgaz rezervlerinin Türkiye'ye 35 yıl yetebeliceğini de ekledi.

Karadeniz gazı Türkiye'ye teslim edildi' diyen Azerbaycan haber ajansı APA, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zonguldak'ın Filyos'taki resmi meşale yakma törenine katıldığını aktardı. Habere göre, Karadeniz'de faaliyete girecek yeni kuyularla birlikte günde 40 milyon metreküp doğalgaz evlere ve işyerlerine ulaştırılacak.

Yunan Proto Thema gazetesi, 'Erdoğan, Türkiye seçime giderken tüm vatandaşlara bedava doğalgaz sunuyor' başlığını tercih etti. Gazete, Türk tüketicilerin bir ay boyunca doğalgaza ücret ödemeyeceğini belirtti. Alman Handelsblatt açılış haberini, 'Erdoğan, seçim kampanyasında hane halklarına doğalgazı ücretsiz ilan etti' başlığıyla verdi.

Fransız televizyonu RTBF'nin internet sitesi, 'Türkiye, 2020'de keşfedilen Sakarya doğalgaz sahasının üretimine başlıyor' başlığıyla okurlarının karşısına çıktı. Erdoğan'ın Sakarya sahasını 100. yılını kutlayan Türkiye Cumhuriyeti'nin 'en büyük doğalgaz sahası' olarak takdim ettiğini belirten televizyon, kıyıdan 170 kilometre açıkta ve deniz seviyesinin iki kilometreden fazla altından gazın kıyıya taşındığının bilgisini verdi. Televizyon, önümüzdeki dört ya da beş yıl içinde üretimin dörde katlanacağını da aktardı.