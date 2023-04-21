Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimizin ve İslâm âleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum." dedi.
21.04.2023 - 07:57 |
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bayram mesajı geldi. Twitter'dan paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı şöyle:
Milletimizin ve İslâm âleminin #RamazanBayramı’nı tebrik ediyorum. Bizleri bir bayrama daha ulaştıran Rabbime hamdediyorum. Depremlerde ve sellerde vefat eden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Ramazan Bayramımız mübarek olsun.
Milletimizin ve İslâm âleminin #RamazanBayramı’nı tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 21, 2023
Bizleri bir bayrama daha ulaştıran Rabbime hamdediyorum.
Depremlerde ve sellerde vefat eden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum.
Ramazan Bayramımız mübarek olsun. pic.twitter.com/I5AoykzKNx