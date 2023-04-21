Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bayram mesajı geldi. Twitter'dan paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı şöyle:

Milletimizin ve İslâm âleminin #RamazanBayramı’nı tebrik ediyorum. Bizleri bir bayrama daha ulaştıran Rabbime hamdediyorum. Depremlerde ve sellerde vefat eden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Ramazan Bayramımız mübarek olsun.