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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimizin ve İslâm âleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum." dedi.

21.04.2023 - 07:57 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bayram mesajı geldi. Twitter'dan paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı şöyle:

Milletimizin ve İslâm âleminin #RamazanBayramı’nı tebrik ediyorum. Bizleri bir bayrama daha ulaştıran Rabbime hamdediyorum. Depremlerde ve sellerde vefat eden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Ramazan Bayramımız mübarek olsun.

 

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