HaberlerGündem Haberleri Karabük’te Ramazan pidesine zam! Yeni fiyatlar belli oldu

14.02.2026 - 15:36Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Karabük’te Ramazan ayı öncesi beklenen pide fiyatları açıklandı. Artan maliyetleri gerekçe gösteren Esnaf Odası, pide fiyatlarına yüzde 24 oranında zam yapıldığını duyurdu.

Karabük’te Ramazan pidesine yüzde 24 zam yapıldı. Karabük Kahveci Lokantacı Otelci Pastacı Fırıncı ve Bakkallar Esnaf Odası tarafından yapılan açıklamada, son bir yıl içerisinde başta un, maya ve susam olmak üzere temel ham maddelerde önemli fiyat artışları yaşandığı belirtildi.

Ayrıca doğal gaz, elektrik dağıtım bedeli ve asgari ücretteki yükselişlerin de fırıncı esnafının giderlerini ciddi şekilde artırdığı ifade edildi.

Tüm maliyet artışlarına rağmen yapılan değerlendirmeler sonucunda zam oranının minimum seviyede tutulduğu vurgulanan açıklamada, hem işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmesi hem de vatandaşın alım gücünün korunması amacıyla fiyat artışının yüzde 24 ile sınırlandırıldığı kaydedildi.

Belirlenen yeni tarifeye göre Karabük’te 300 gram sade Ramazan pidesi 30 TL, 300 gram yumurtalı pide 35 TL, 600 gram sade pide 60 TL ve 600 gram yumurtalı pide ise 70 TL’den satışa sunulacak.

