Yemek tarifi gibi dokuma! Un, su ve yumurtayla 50 yıllık gelenek canlandı

1

Yemek yapar gibi un, su ve yumurta kullanılıyorHaşlanan hamur, sürülüp kurutulduğu ipliğin dayanıklı olup kıvrılmasını sağlıyor. 1970’li yıllara kadar yörede kullanılan Gümüşhacıköy kıvratma dokuması, Amasya Şehit Mehmet Gök Halk Eğitimi Merkezi’nde 50 yıl sonra dokundu.