İstanbullular dikkat! FSM Köprüsü ve ana arterler trafiğe kapatıldı

Haberin Devamı

İstanbul'da bugün ev sahipliği yapılan 2026 Uluslararası Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası kapsamında kent genelinde ulaşımda geçici düzenlemelere gidildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından organizasyon dolayısıyla belirlenen ana arterler ve katılım yolları araç trafiğine kapatılırken, sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi.

SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE KAPATILDI

Etkinlik programı doğrultusunda saat 04.45’ten itibaren organizasyon sonuna kadar Beykoz ve Üsküdar bölgelerinde geniş kapsamlı trafik tedbirleri alındı. Bu çerçevede:

Atatürk Caddesi'nin sahil istikametine bağlanan tüm yolları,

Cuma Yolu Caddesi,

Körfez Caddesi araç geçişine tamamen kapatıldı.

Bölgedeki sürücülerin mağduriyet yaşamaması adına Küçüksu ve Göksu caddeleri ile Mehmet Ali Birand ve Atatürk caddelerinin Kavacık yönü alternatif ulaşım yolları olarak belirlendi.

FSM KÖPRÜSÜ VE TEM OTOYOLU GÜNEY İSTİKAMEETİNE ULAŞIM DÜZENLEMESİ

Şampiyona güzergahı üzerinde yer alan TEM Otoyolu ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) bağlantılarında da önemli kısıtlamalara gidildi. Kapatılan noktalar şu şekilde sıralandı:

TEM Otoyolu güney yönünde Maslak-Sarıyer yan yol ayrımlarından Ankara istikametine giden transit yol,

TEM Otoyolu güney Maslak yan yoldan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönü,

Levent ve Etiler-Baltalimanı istikametinden TEM güney katılımı,

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikameti ve TEM güneyden Anadolu yönü ayrımları,

Haberin Devamı

Yeni Riva Yolu ve Kavacık bölgesinden Atatürk Caddesi'ne çıkan tüm trafik akışı.

Bu güzergahları kullanacak araç sürücüleri için Büyükdere Caddesi, Kuzey Marmara Otoyolu yönü, D-100 güney 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Avrasya Tüneli Ankara istikameti ile Yeni Riva Yolu ve Kavacık üzerinden köprü aracılığıyla TEM güney Ankara yönü alternatif güzergah olarak erişime açık tutuluyor.

SARIYER VE BEŞİKTAŞ'TA TRAFİK AKIŞI ALTERNATİF YOLLARA YÖNLENDİRİLDİ

Organizasyonun etkilediği bir diğer bölge olan Sarıyer ve Beşiktaş sınırlarında ise Büyükdere Caddesi'nin Sarıyer ile Zincirlikuyu-Levent yönleri ve Çilekli Tesisleri'nden TEM güney istikametine katılım trafiğe kapatıldı. Yetkililer, bu bölgedeki araç trafiğinin alternatif olarak Büyükdere Caddesi ile Uğur Mumcu Caddesi üzerinden sağlandığını bildirdi.