Gümüşhane'nin Sümela'sı ilgi bekliyor: Çakırkaya Manastırı köylülerin insafına kaldı

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Çakırkaya Köyü sakini Baysal Kaya, manastırın geçmişine ilişkin bilgilerin büyük bölümünün köyde anlatılan rivayetlere dayandığını belirterek, "Biz buranın tarihiyle ilgili şu an için sadece 1800'lü yıllara kadar gidebiliyoruz. Eskilerimizin anlattığına göre burada Rumlar yaşıyormuş. Bu manastırın bu dağa oyulmasında Rumlar çalışmış. Karadeniz'in dini merkezi olarak burayı kullanmışlar. Trabzon'da Sümela Manastırı, burada Çakırkaya Manastırı'nı kullanmışlar fakat merkezlerinin burası olduğu rivayet ediliyor" dedi.