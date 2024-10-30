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Karabük'te iş makinesinden düşen kişi öldü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iş makinesinden düşen kişi hayatını kaybetti.

30.10.2024 - 11:19 |
Karabük'te iş makinesinden düşen kişi öldü

Yukarıdana köyünde faaliyet gösteren bir madencilik firmasında tesis ustası olarak çalışan Mustafa Ç. (51) taş kırma makinesini tamir etmek için üzerine çıktığı iş makinesinin hareket etmesi sonucu yere düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı Mustafa Ç, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

İş makinesi operatörü H.Y. (32) ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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