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Kara saplanan 30 kişi, mahsur kaldı

Hakkari'de 3 yolcu minibüsüyle 1 otomobildeki 30 kişi, 2 bin 700 rakımlı Şibeköy Tepesi'nde kar nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı. Yaklaşık 3 saat sonra bölgeye ulaşan ekipler, yolu açmak için çalışma başlattı.

28.11.2023 - 11:56 | | DHA
Kara saplanan 30 kişi, mahsur kaldı

Hakkari'de dün etkili olan yağmur, gece saatlerinde yerini kara bıraktı. Yoğun kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerdeki kar kalınlığı yarım metreyi aştı.

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Durankaya beldesinden yaklaşık 20 kilometre mesafedeki kent merkezine gitmek için sabah saatlerinde yola çıkan 1 otomobil ile 3 yolcu minibüsü Hakkari- Durankaya yolunun 10'nuncu kilometresindeki 2 bin 700 rakımlı Şibeköy Tepesi'nde kara saplandı. Aralarında çocuk ve kadınlarında bulunduğu 4 araçtaki toplam 30 kişi mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye Hakkari Özel İdare Müdürlüğü’ne bağlı karla mücadele ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3 saat sonra bölgeye ulaşan ekipler, yolu açmak için çalışma başlattı. 

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