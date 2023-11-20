Kar yağışı bir anda bastırdı! Karayolu trafiğe kapandı

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bingöl-Erzurum Devlet Yolu'nun 0-15 kilometreleri arası, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 16.15 itibarıyla araç trafiğine kapatılmıştır" denildi.

Kars-Susuz-Ardahan karayolunda etkili olan kar yağışı ve tipiden dolayı buzlanan yolda tırlar mahsur kalırken, kentte öğlenden sonra başlayan kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu. Kar yağışı ve tipi Kars-Susuz-Ardahan karayolunda araçların kontrollü geçişine izin veriliyor. Yolda mahsur kalan tır sürücüleri, ise kara yolları ekiplerinden yardım bekliyor.

2 saattir mahsur kaldığını ifade eden tır sürücüsü Abdulmecit Kılıç, “İstanbul’dan yükledim Azerbaycan’a gidiyorum. Kar yağışına hazırlıksız yakalandım. 2 saattir burada mahsur kaldım. Kara yollarını bekliyoruz. Bizi çıkarsa iyi olur, olmazsa buradayız” dedi.

Öte yandan Kars-Susuz-Ardahan karayolunda kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor. Karayoluna kullanan sürücüler trafik ekiplerince dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.

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