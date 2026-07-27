Aydın'ın kedileri vefalı çıktı: Mezarın başından ayrılmıyor

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Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz aylarda Efeler ilçe merkezinde yaşayan 75 yaşındaki E.Y. isimli kadın hayatını kaybetti. Yakınları, E.Y.'yi Kemer Mezarlığı'nın yeni açılan 82. Adası'ndaki bir mezara defnetti. Her gün onlarca cenazenin defnedildiği ve binlerce mezarın bulunduğu Kemer Mezarlığı'na gelen kedinin sürekli aynı mezarın başında yaşaması görevlilerin dikkatini çekti. Yapılan araştırmada, sevimli kedinin E.Y. tarafından beslendiği, sahibinin vefatının ardından ise kimsenin nasıl olduğunu anlayamadığı bir şekilde mezarlığa gelerek burada yaşamaya başladığı öğrenildi.