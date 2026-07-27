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Aydın'a 31 Temmuz'a kadar su yok: Belediyeden hizmet dışı uyarısı geldi

27.07.2026 - 12:56Güncellenme Tarihi:
Aydın'a 31 Temmuz'a kadar su yok: Belediyeden hizmet dışı uyarısı geldi

Nazilli Belediyesi, içme suyu hatlarında yürütülen bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle iyi içme suyu çeşmeleri ile Su Matic noktalarının 31 Temmuz Cuma gününe kadar geçici olarak hizmet veremeyeceğini duyurdu.

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Nazilli Belediyesi, vatandaşlara daha kaliteli ve sağlıklı içme suyu ulaştırılması amacıyla yürütülen bakım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında önemli bir duyuru yaptı. Belediyeden yapılan açıklamada, iyi içme suyu hatlarında sürdürülen bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle iyi içme suyu çeşmeleri ile Su Matic noktalarının 31 Temmuz Cuma gününe kadar geçici olarak hizmet veremeyeceği bildirildi.

Aydına 31 Temmuza kadar su yok: Belediyeden hizmet dışı uyarısı geldi

Çalışmaların tamamlanmasının ardından tüm iyi içme suyu çeşmeleri ve Su Matic noktalarının yeniden vatandaşların kullanımına açılacağı belirtilen açıklamada, "Halkımıza daha kaliteli ve sağlıklı içme suyu ulaştırmak amacıyla yürüttüğümüz çalışmalar süresince gösterdiğiniz anlayış ve sabır için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca çalışmaların planlanan sürede tamamlanmasının ardından hizmetin normale döneceğini belirtildi.

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