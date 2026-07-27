LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 MEB lise yerleştirme sonuç tarihi

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LGS tercih sonuçları açıklandı mı?

Hayır. 2026 LGS tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar 5 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek.



LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos 2026 tarihinde duyurulacak.



LGS tercihleri ne zaman bitecek?

Tercih işlemleri 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 17.00'de sona erecek.



LGS nakil başvuruları ne zaman yapılacak?

Birinci nakil başvuruları 5-7 Ağustos, ikinci nakil başvuruları ise 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak.



Boş kontenjanlar ne zaman açıklanacak?

Boş kontenjanlar, yerleştirme sonuçlarıyla birlikte 5 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek.



LGS yerleştirme sonuçlarından sonra ne olacak?

Yerleştirme sonuçlarının ardından nakil dönemi başlayacak ve öğrenciler boş kontenjanlar için yeniden tercih yapabilecek.