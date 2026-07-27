LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 MEB lise yerleştirme sonuç tarihi
LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS yerleştirme sonuçları hangi gün duyurulacak? e-Okul üzerinden lise tercihlerini tamamlayan öğrenciler ve veliler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklayacağı sonuç tarihine odaklandı. İşte 2026 LGS tercih sonuçları, nakil süreci ve lise yerleştirme takvimine ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar.
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LGS tercih sürecinin tamamlanmasının ardından öğrencilerin gündeminde tek bir soru yer alıyor: LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?Tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından hangi liseye yerleştiklerini öğrenebilecek. Yerleştirme sonuçları sonrasında ise nakil süreci başlayacak.
LGS TERCİHLERİ BİTTİ Mİ?
Hayır, LGS tercih süreci halen devam ediyor. Millî Eğitim Bakanlığı takvimine göre tercih işlemleri 13 Temmuz 2026 tarihinde başladı ve 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü yani bugün saat 17.00'de sona erecek.
Bu nedenle tercihlerini henüz tamamlamayan öğrencilerin işlemlerini son tarihten önce tamamlamaları gerekiyor. Tercihlerin sistem üzerinden yapılmasının ardından gerekli onay işlemlerinin de gerçekleştirilmesi önem taşıyor.
LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 LGS yerleştirme sonuçları, Millî Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği takvim doğrultusunda 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü erişime açılacak. Aynı tarihte öğrencilerin nakil işlemlerinde kullanabileceği boş kontenjanlar da duyurulacak.
Sonuçların açıklanmasıyla birlikte öğrenciler:
Hangi liseye yerleştiklerini,
Açık kontenjanları,
Nakil başvuru süreçlerini,
Yerleştirme detaylarını öğrenebilecek.
2026 LGS YERLEŞTİRME TAKVİMİ
LGS kapsamında açıklanan takvime göre önemli tarihler şu şekilde:
13 Temmuz 2026: Tercih dönemi başladı.
27 Temmuz 2026 saat 17.00: Tercihlerin sona ermesi.
5 Ağustos 2026: Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanların açıklanması.
5-7 Ağustos 2026: Birinci nakil tercih başvuruları.
10 Ağustos 2026: Birinci nakil sonuçları.
10-12 Ağustos 2026: İkinci nakil tercihleri.
14 Ağustos 2026: İkinci nakil sonuçlarının açıklanması.
LGS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?
Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler yerleştirildikleri okulları meb.gov.tr'den sorgulayabilecek. Sonuç ekranında öğrencinin yerleştiği okul bilgileri ve yerleştirme detayları yer alacak.
NAKİL SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?
İlk yerleştirme sonuçlarının ardından nakil dönemi başlayacak. İlk nakil başvuruları 5-7 Ağustos tarihleri arasında alınacak ve sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak. İkinci nakil başvuruları ise 10-12 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. İkinci nakil sonuçları 14 Ağustos 2026 tarihinde duyurulacak.
SIKÇA SORULAN SORULAR
LGS tercih sonuçları açıklandı mı?
Hayır. 2026 LGS tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar 5 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek.
LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
LGS yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos 2026 tarihinde duyurulacak.
LGS tercihleri ne zaman bitecek?
Tercih işlemleri 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 17.00'de sona erecek.
LGS nakil başvuruları ne zaman yapılacak?
Birinci nakil başvuruları 5-7 Ağustos, ikinci nakil başvuruları ise 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak.
Boş kontenjanlar ne zaman açıklanacak?
Boş kontenjanlar, yerleştirme sonuçlarıyla birlikte 5 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek.
LGS yerleştirme sonuçlarından sonra ne olacak?
Yerleştirme sonuçlarının ardından nakil dönemi başlayacak ve öğrenciler boş kontenjanlar için yeniden tercih yapabilecek.