6 kuşaktır yaşatılan miras: Kemaliye’nin kapı tokmakları bu ailenin elinden çıkıyor

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İlçede yok olmak üzere olan kapı tokmağı üretimini babasıyla birlikte yeniden canlandırdığını belirten Ali Demirci, bunun sabır isteyen bir iş olduğunu söyledi. Bazı motiflerin hazırlanmasının bir hafta sürdüğünü anlatan Demirci, "Emek isteyen, sabır isteyen, el emeği göz nuru işi yapıyorum. Babamdan öğrendiğim mesleğimi ben de oğluma öğretiyorum.