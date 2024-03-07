Kaputa sakladıkları silahla çevreye rastgele ateş açıp dehşet saçtılar

Olay Salı gecesi saat 01.50’de Kazım Karabekir Mahallesi’nde meydana geldi. Yol ortasında durarak otomobilden inen 2 şüpheli, aracın kaputunu açarak motor kısmına sakladıkları silahı aldı. Saldırganlar, yoldan geçen otomobile ateş açtı. Otomobilin arkasından defalarca ateş eden saldırganlar birkaç kez de havaya ateş etti. Saldırganlar olayın ardından, yerdeki boş kovanları da toplayıp, silahı tekrar otomobilin motor kısmına gizleyerek olay yerinden uzaklaştı .Silahlı saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, sokakta park halinde olan araçların, şüphelilerin havaya ateş açtığı sırada hasar gördüğü öğrenildi. Silahlı saldırı anı ise, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde saldırganlardan birinin yanındaki kişiye otomobili işaret ederek ateş etmesini istediği anlar görülüyor. Yerdeki boş kovanları da toplayan şüpheliler silahı otomoilin motor kısmına gizleyerek olay yerinden uzaklaşıyor.

"OĞLUM EVE GİRERKEN ONA DENK GELEBİLİRDİ"

Silahlı saldırının evinin önünde gerçekleştiğini belirten Yasemin Şen, "O sırada evde mutfakta duydum silah seslerini. Maç var herhalde diye düşündüm. Eşime sordum, maç veya herhangi bir kutlama yok dedi. Olaydan 15 dakika sonra oğlum geldi. Tabii ben olayın farkında değilim, ertesi gün komşunun arabasına isabet ettiğini görünce biz kameralara baktık. Kameralardan gördüm ki, olay oluyor 15 dakika sonra benim oğlum işten geliyor. Allah muhafaza denk gelebilirdi. O esnada eve girerken atılan kurşunlar ona denk gelebilirdi. Fütursuzca yapılan birşey. Rastgele direkt karşıya sıkıyor zaten, görüntülerde de görülüyor. Bir el de havaya sıktığı görülüyor" şeklinde konuştu.Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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