Kapısına mermi isabet etti! Eve döndüğünde şaşkına uğradı

Olay, sabah saatlerinde İzmit ilçesi Alikahya Merkez Mahallesi Mehmet Akif Caddesi’nde meydana geldi. Bayram namazına giden Ahmet Gökmen, eve döndüğünde dış kapıya mermi isabet ettiğini görüp, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri evde ve çevresinde incelemelerini yaptı. Polis, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

'BİZDEN BİRİNE İSABET ETSE NE OLURDU DÜŞÜNEMİYORUM'

Sosyal medya hesabı üzerinden yaşanan olayı anlatan Ahmet Gökmen, "Verilmiş sadakamız varmış. Sabah bayram namazı sonrası evimizin giriş yapısına gerçek mermi isabet etti. Allah göstermesin tam eve girerken bizden birine isabet etse ne olurdu düşünemiyorum. İnşallah sorumlular bulunur, gereği yapılır" ifadelerini kullandı.