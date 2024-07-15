15 Temmuz: Milletin Zaferi... 81 ilde yüz binler şehirleri dualarla andı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, Türkiye'nin 81 ilinde etkinlikler gerçekleştirildi. Yüz binlerce kişi şehitlikleri ziyaret etti, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. 15 Temmuz'un yıldönümünde FETÖ'nün hain darbe girişimine karşı direnirken şehit olanlar için camilerde mevlit okutuldu. İşte detaylar...
AA/DHA/İHA
• 15 Temmuz 2024 - 17:39 • Son Güncelleme:
AA/DHA/İHA
• 15 Temmuz 2024 - 17:39 • Son Güncelleme: