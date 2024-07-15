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Gündem15 Temmuz: Milletin Zaferi... 81 ilde yüz binler şehirleri dualarla andı
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15 Temmuz: Milletin Zaferi... 81 ilde yüz binler şehirleri dualarla andı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, Türkiye'nin 81 ilinde etkinlikler gerçekleştirildi. Yüz binlerce kişi şehitlikleri ziyaret etti, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. 15 Temmuz'un yıldönümünde FETÖ'nün hain darbe girişimine karşı direnirken şehit olanlar için camilerde mevlit okutuldu. İşte detaylar...

AA/DHA/İHA
• 15 Temmuz 2024 - 17:39 • Son Güncelleme:
AA/DHA/İHA
• 15 Temmuz 2024 - 17:39 • Son Güncelleme:
115 Temmuz: Milletin Zaferi... 81 ilde yüz binler şehirleri dualarla andı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, hain darbe girişiminin 8. yıl dönümünde birçok ilde anma programları düzenlendi.

215 Temmuz: Milletin Zaferi... 81 ilde yüz binler şehirleri dualarla andı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişindeki 15 Temmuz Şehitler Makamı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla sabahın erken saatlerinden itibaren ziyaretçilerini ağırlıyor.

315 Temmuz: Milletin Zaferi... 81 ilde yüz binler şehirleri dualarla andı

İçinde 252 şehidin adının yer aldığı 15 Temmuz Şehitler Makamı'nı ziyaret eden vatandaşlar burada dualar okudu, alanda, her birinin altında bir şehidin ismi ve öz geçmişini gösteren karekodu bulunan servi ağaçlarının çevresinde dolaştı.

415 Temmuz: Milletin Zaferi... 81 ilde yüz binler şehirleri dualarla andı

Darbe girişimini engellemek için mücadele verenlere ait eşyalar ile darbecilerin kullandığı mühimmatların sergilendiği Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni de ziyaret eden vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çekti.

515 Temmuz: Milletin Zaferi... 81 ilde yüz binler şehirleri dualarla andı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında darbeci general Semih Terzi'yi vurarak girişimin seyrini değiştiren Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrine ziyaretler sürüyor.

615 Temmuz: Milletin Zaferi... 81 ilde yüz binler şehirleri dualarla andı

Malatya'dan Şehit Ömer Halisdemir'in ziyaret etmek için gelen Fulya Akmeşe ise duygusal anlar yaşadı. Akmeşe, "Ağlamam lazım ama bir Ömer giderse binlerce Ömer gelir. Duygusal olmak istemiyorum ama çok farklı bir duygu. Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. 15 Temmuz'da vatandaşımız tankı, tüfeği olmadan kıyafetiyle canını siper etti. Hepsinden Allah razı olsun” dedi.

7MUĞLA

MUĞLA

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 7.'si düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma Bisiklet Yol Yarışı'nda ter döken 254 bisikletçi, 15 Temmuz şehitleri için 62 kilometre pedal çevirdi.

8MANİSA

MANİSA

Manisa'da 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen törenlerde Manisa Valisi Enver Ünlü ve protokol şehitler için dualar okudu.

9GAZİANTEP

GAZİANTEP

Gaziantep'in Araban ilçesinde, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Gününün 8. yıldönümü Araban Mezarlığındaki Şehitlik ziyareti ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından ardından Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Araban Kaymakamı Özgür İşçimen ile Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, Arabanlı şehitlerin mezarlarını ziyaret etti.

10KASTAMONU

KASTAMONU

Kastamonu'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde 50 kişilik grup, 2 bin 587 rakımlı Ilgaz Dağı'nın zirvesine tırmanarak şehitleri andı. Filistin'de yaşanan katliama da dikkat çeken katılımcılar, “Çocukların öldüğü bir dünya istemiyoruz” mesajı verdi.

11AMASYA

AMASYA

Amasya'da, Altan, Ercan ve Uğur Eftelioğlu kardeşler, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olanları, Çakallar Tepesi'nde Türk bayrağı açarak andı.

12BURDUR

BURDUR

FETÖ tarafından düzenlenen 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit olan polis memuru Akif Altay ve Terörle Mücadele Şehidi Ali Yıldırım, Burdur'un Çeltikçi ilçesinde mezarı başında anıldı. Şehit Akif Altay'ın eşi Gülsüm Altay, “15 Temmuz bizim kapanmayan yaramız” dedi.

13KONYA

KONYA

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliklerinde, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, İlçe Müftüsü Ahmet Müjdeci şehitler için dua etti. Duanın ardından törene katılan protokol üyeleri, şehit mezarlarını ziyaret ederek ailelerine başsağlığı dileyip mezarlara karanfil bıraktı. Akşehir Şehitliğindeki programa, İlçe Kaymakamı Mehmet Özel, Garnizon Komutanı Albay Sakin Kutsal, Belediye Başkanı A. Nuri Köksal, siyasi parti ve STK temsilcileri, şehit yakınları ile gaziler ve vatandaşlar katıldı.

14İZMİR

İZMİR

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) tarafından düzenlenen 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8'inci yılında darbe girişiminde şehit olan vatandaşları anmak için İzmir'de tören düzenlendi. Kadifekale Hava Şehitliği'nde gerçekleşen törene İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Kemal Yeni, İzmir Emniyet Müdürü Celal Sel, siyasi partilerin temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, İl Müftüsü Sinan Kazancı tarafından okunan dua ile devam etti. Programda daha sonra Vali Elban anı defterini imzaladı.

15ANKARA

ANKARA

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programları kapsamında Gölbaşı Şehitliği'ni ziyaret eden Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ardından Şehitler Anıtı'ndan Atatürk Sahil Parkı'na kadar süren kortej yürüyüşüne katıldı.

16ANTALYA

ANTALYA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önünde ateş açılması sonucu şehit düşen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Yasin Naci Ağaroğlu, Korkuteli'ne bağlı Yazır Mahallesi'nde bulunan mezarı başında anıldı.