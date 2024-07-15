15 Temmuz: Milletin Zaferi... 81 ilde yüz binler şehirleri dualarla andı

Malatya'dan Şehit Ömer Halisdemir'in ziyaret etmek için gelen Fulya Akmeşe ise duygusal anlar yaşadı. Akmeşe, "Ağlamam lazım ama bir Ömer giderse binlerce Ömer gelir. Duygusal olmak istemiyorum ama çok farklı bir duygu. Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. 15 Temmuz'da vatandaşımız tankı, tüfeği olmadan kıyafetiyle canını siper etti. Hepsinden Allah razı olsun” dedi.