İstanbul Boğazı'nda sıcak saatler! Arızalanan gemi sürüklendi
Kocaeli'den Romanya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Umuryeri açıklarında makine arızası nedeniyle karaya sürüklenen 'Oskano 35' isimli 178 metre uzunluğundaki gemi Kıyı Emniyeti ekiplerinin kurtarma römorkörleri ile kurtarılıyor.
15.07.2024 - 16:56 | | DHA
Kocaeli’den Romanya’ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı’nda OS KANO 35 isimli 178 metre boyundaki kuru yük gemisi sürüklenmeye başladı. İhbar üzerine harekete geçen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor.