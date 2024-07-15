Manisa, İzmir ve Çanakkale'de orman yangını! Çeşme'den acı haber: 3 kişi hayatını kaybetti

Manisa'nın Soma ilçesinde Deniş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 uçak, 2 helikopter, 10 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.

İZMİR'DE ORMAN YANGINI

İzmir'in Çeşme ilçesinde Alaçatı Mahallesi Deliklikoy mevkisindeki ormanlık, makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve yer ekibi sevk edildi.

BAZI EVLERDEKİ KİŞİLER TAHLİYE EDİLDİ

Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangının yaklaştığı alanda bazı evlerdeki kişiler, tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangının yaklaştığı arazide bulunan bir kadın ve iki çocuğu da jandarma ekibi tarafından bölgeden çıkarıldı. Yangını kontrol altına alma çalışmalarında durumun iyiye gittiği belirtildi.

ALEVLERİN ARASINDA KALAN 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınında alevler, Deliklikoy'a kadar ilerledi. Alevlerin arasında kalan 3 kişi, hayatını kaybetti. Ekiplerin alevlere müdahalesi havadan ve karadan sürüyor.

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ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGINI

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, Bayramiç Barajı yakınlarındaki Saraycık köyü yakınlarında orman yangını başladı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangını kontrol altına almak için ekipler havadan ve karadan müdahaleye başladı.