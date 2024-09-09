Kanseri yenen öğretmene öğrencilerden duygulandıran karşılama

Türkiye genelinde olduğu gibi Gaziantep’te de 2024-2025 eğitim-öğretim dönemi bin 490 okulda 34 bin öğretmen ve 750 bin öğrenci için çalan ilk ders ziliyle başladı. 2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler uzun bir tatil sürecinin ardından okullarına, öğretmenlerine ve arkadaşlarına, öğretmenler de öğrencilerine kavuştu.

Kanseri yendi, 7 ay sonra öğrencilerine kavuştu

Öğrencilerine kavuşan öğretmenlerden biri de geçtiğimiz yıl karaciğer kanserine yakalanan ve bu hastalığı nedeniyle uzun dönem kemoterapi tedavisi gördüğü için okulundan ve öğrencilerinden uzak kalan 38 yaşındaki Seydi Vakkas Ceyhan oldu. Seydi Vakkas Ceyhan öğretmen de öğrencileri ve meslektaşları gibi bugün ilk ders zilinin çalmasıyla ders başı yaptı.

Seydi Vakkas öğretmene öğrencilerinden coşkulu karşılama

Zorlu ve bir o kadar da yorucu tedavi süreci nedeniyle 7 ay boyunca okulundan ve çok sevdiği öğrencilerinden uzak kalan Seydi Vakkas öğretmen, bu süreçte ailesi, meslektaşları ve öğrencilerinden büyük destek gördü. Tamamlanan tedavisi sonucunda şifa bulan Ceyhan, 7 ay sonra çok sevdiği mesleğine dönmenin ve öğrencilerine kavuşmanın sevincini yaşadı. Seydi Vakkas öğretmen, okul koridorunda öğrencileri ve meslektaşları tarafından alkışlarla karşılandı. Okula girişinde duygu dolu anlar yaşayan Ceyhan, sevincini ise öğrenicilerine sarılarak paylaştı.

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“Mesleğe ve öğrencilerime olan sevgim beni hayata bağladı”

Mesleğine ve öğrencilerine olan sevginin kendisini hayata bağladığına inandığını söyleyen Ceyhan, hastalığı sonrası öğrencilerinden uzak kalmanın kendisini üzdüğünü ve zor bir süreç yaşadığını anlattı. Aylar sonra öğrencilerine kavuşmanın sevincini yaşadığını belirten Seydi Vakkas Ceyhan, zorlu bir tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşarak görevine geri döndüğü için çok mutlu olduğunu ifade etti.

“Beni en çok üzen ve yoran şey öğrencilerimden ve okulumdan ayrı kalmak oldu”

Şifa bularak çok sevdiği mesleğine dönen ve öğrencilerine kavuşan Öğretmen Seydi Vakkas, “Geçtiğimiz Kasım ayında rutin kontroller sırasında hastalık teşhisi konulmuştu. Teşhis sonrasında doktorlarla yaptığım görüşmeler neticesinde önce ameliyat olmama karar verdiler. Gaziantep Şehir Hastanemizin başhekimi tarafından başarılı bir ameliyat sonrası tedavi süreci başladı. Kısa bir tedavi sürecinin sonunda çok şükür tekrar sağlığıma, öğrencilerime ve okuluma kavuştum. Bu süreçte bizi en çok üzen ve yoran şey öğrencilerimizden, okulumuzdan ayrı olmak oldu. Süreç zorlu olduğu için okulumuzun, öğretmen arkadaşlarımızın, ailemin çok büyük destekleri oldu. Bu süreçte onların vermiş olduğu destek benim bu hastalığı yenmemi sağladı elhamdülillah. Bu sürecin sonunda tekrar okula dönmek ve öğrencilerime kavuşmak beni çok mutlu etti” dedi.

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Sürpriz karşılama duygulandırdı

Sürpriz karşılamayla büyük bir mutluluk yaşadığını belirten Ceyhan, hastalık sürecinde en büyük motivasyon kaynağının moral olduğunu belirterek, “Ailem, eşim, kardeşlerim, meslektaşlarım çok güzel moral verdiler. Benim için çok zor bir tedavi süreciydi. 7 ayın sonunda sağlığıma kavuştum. Görevime döndüğüm için çok mutluyum. Valimiz Kemal Çeber, önceki İl Milli Eğitim Müdürümüz Yasin Tepe ve okul müdürümüzün bu süreçte bana büyük destekleri oldu. Hep beraber bir aile olduğumuzu bana gösterdiler. Bu süreçte destekleriyle arkamda olduklarını hissettirdiler. Bunu en derin duygularla hissettim. Süreç içerisinde bana destek olan başta ailem olmak üzere eşime, kardeşlerime, anneme ve babama, okuldaki bütün arkadaşlarıma, idarecilerime ve öğrencilerim yürekten teşekkür ediyorum. Bu süreci aşmam da bana çok büyük destek oldular.” diye konuştu.

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Öğretmenlerinin tekrar okula dönmesine sevindiklerini belirten Seydi Vakkas öğretmenin öğrencileri ise büyük bir mutluluk yaşadıklarını söyledi.