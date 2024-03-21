Kan parası uygulamasında yeni görüş!

Ölümlü trafik kazalarında suçlu tarafın şikâyetten vazgeçilmesi için mağdur aileye teklif ettiği ‘kan parası’, Kemerburgaz’da 1 kişinin ölümü 4 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazasının ardından yeniden gündeme geldi. Ehliyetsiz sürücü 17 yaşındaki T.C.’nin, annesi Eylem Tok tarafından yurt dışına kaçırılmasının ardından Cihantimur ailesinin, kazada hayatını kaybeden Murat Aci’nin ailesine ‘para’ teklif ettiği, kazada ölen Oğuz Murat Aci’nin babası Özer Aci tarafından ifade edildi.

“ŞİKAYETTEN VAZGEÇİLDİKTEN SONRA DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI İÇİN DAVA YOLUNA GİDİLEMEZ”

Halk arasında ‘kan parası’ olarak bilinen kavramın hukuktaki yerinin ‘Destekten Yoksun Kalma Tazminatı’ olduğunu ifade eden Avukat Selin Kırhan, “Kan parası, trafik kazası ya da iş kazası gibi durumlarda ölen kişinin destek olduğu kişilere ödenen tazminat türüdür. Bu tazminat, hukuken dava yolu ile talep edilir. Ancak, genelde ölüme sebebiyet veren/verenler, şikâyetten vazgeçilmesi için ölen kişinin yakınlarına haricen bir para teklifinde bulunup, bu durumu pazarlık konusu yapabiliyorlar. Haricen tarafların arasında anlaşması ve para alınması halinde, şikâyetten vazgeçildikten sonra ölenin yakınları ayrıca destekten yoksun kalma tazminatı için dava yoluna gidemez” dedi.

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“DAVA, ÖLÜME SEBEBİYET VEREN KİŞİ YA DA KURUMA KARŞI AÇILABİLİR”

‘Kan parası’ olarak bilinen tazminatın sadece ölenin mirasçıları değil, aralarında kan bağı olmasa dahi ölen kişinin sağlığında maddi veya manevi destek olduğu kişilerin de talep edebileceğini belirten Kırhan, “Bu dava, ölüme sebebiyet veren kişi ya da kuruma karşı açılabilir. Eğer, olay trafik kazası ise aracın sahibine ve aracı kullanan kişiye karşı açılır. Aracı kullanan kişi 18 yaşından küçükse, tazminat, bu kişinin velisinden talep edilir. Dava, ilgili Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır. Zaman aşımı ölüm tarihinden itibaren 2 yıldır. Her halde, fiilin işlendiği tarihten itibaren 10 yıldır” şeklinde açıkladı.

“ŞİKAYETTEN VAZGEÇİLMESİ SORUŞTURMANIN YAPILMASINA ENGEL DEĞİL”

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Kırhan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Kişi eğer yaşasaydı, tahmini olarak ortalama yaşam süresine göre geliri ve gelir dağılımı, destek olunan kişilerin yaşları, uğradıkları veya uğrayacakları zarar da nazara alınarak bilirkişilerce hesaplama yapılır ve mahkemeye bir rapor sunulur. Mahkeme, bu rapor ve dosya kapsamında toplanan/sunulan deliller doğrultusunda karar verir” diye konuştu.

Kan parası alındıktan sonra şikâyetten vazgeçilmesinin soruşturmanın yapılmasına engel olmadığını söyleyen Kırhan, “Yani, durum şikâyetten bağımsız kamu davasına dönüşür. Şikâyetten vazgeçilmesi sadece ceza hususunda mahkemenin takdir hakkını etkileyebilir, ceza alt sınırdan verilebilir” dedi.