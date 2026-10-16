Kamyonet gübre yüklü traktöre arkadan çarptı

Haberin Devamı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Kahta karayolu Ali Dağı mevkiinde meydana gelen kazada Şemsettin Tekin Tongaç idaresindeki 47 ACD 425 plakalı kamyonet, Mahmut Akbaba idaresindeki plakası öğrenilemeyen hayvan gübresi yüklü traktöre arkadan çarptı.

İLGİLİ HABER Isparta'da tarım işçilerini taşıyan midibüs ile TIR çarpıştı

Çarpışmanın etkisiyle traktör sürücüsü Mahmut Akbaba yaralanırken, kamyonet sürücüsü Şemsettin Tekin Tongaç bulunduğu yerde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye, jandarma ve bölge trafik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin sıkıştığı yerden güçlükle çıkardığı Tongaç’ın sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

İLGİLİ HABER Kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle 25 kişi hastaneye kaldırıldı



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.