Kampanyası tamamlanan Mardinli SMA hastası Elanur, Dubai yolcusu

Derik ilçesi Zeytinpınar Mahallesi'nde yaşayan Halime ve Mehmet Reşit Dem (33) çiftinin çocukları 2,5 yaşındaki Elanur'a, doğduktan 20 gün sonra Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip-1 teşhisi konuldu. 1,5 aylıkken trakeostomi açılan Elanur Dem'in, 5 aylıkken 2'nci doz spinraza ilacı için gittiği Mersin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalbi durdu. Doktorların müdahalesiyle hayata döndürülen Elanur'un tedavisi için valilik onayıyla başlatılan yardım kampanyası tamamlandı. Kampanya ile 1 milyon 879 bin dolar toplandı.

GÖKYÜZÜNE BALONLAR BIRAKILDI

Kampanyanın tamamlanması ile Kızıltepe ilçesindeki bir düğün salonunda etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Dem'in yakınları ile 81 ilden gelen yardım gönüllüleri katıldı. Etkinlikte, Dem için gökyüzüne balonlar bırakıldı. Anne Halime Dem, "Hepinizin emeğine ve yüreğine sağlık. Gerçekten çok uzun bir yoldan geçtik ve çok yorucuydu. Elanur çok acılar çekti, biz de aynı şekilde. Elanur'un kahramanları vardı, inandık ve çok şükür; sizler de bizlere inandınız. Allah hepinizden razı olsun, iyi ki varsınız. Şu an gülüyorsak, sizlerin sayesinde gülüyoruz. Elanur Dubai'ye gidecek ve ilacını alacak inşallah. Dualarınızı bize eksik etmeyin, daha yolumuz var. Elanur da keşke burada olsaydı. Şu anda evde olduğundan dolayı gelemedi, babası da onun yanında" dedi.

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'ALLAH RAZI OLSUN'

Amca Seydo Dem, "Sahada gönülle yapmış olduğunuz çalışmalar için hepinize teşekkür ediyoruz ve minnettarız. İyi ki varsınız, iyi ki sizin gibi gönlü güzel insanları kazandık. Sizin gibi gönlü güzel insanlarla dost olduk. Bu bebek sadece Dem ailesinin değildi, hepinizin bebeğiydi. Allah hepinizden razı olsun. Ramazan Bayramı tatili sonrası herhangi bir aksilik olmazsa, anne ve babasıyla tedavi için Dubai’ye gidecekler" diye konuştu.