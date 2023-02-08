Kalyon Holding'den deprem bölgesine yardım kampanyası
Türkiye 6 Şubat tarihinde güne deprem ile uyandı. Yaşanan 7,7 ve 7,6'lık depremler ile 10 ilde büyük yıkımlar oluştu. Birçok bölgeyi etkileyen depremde enkaz çalışmaları sürerken can ve mal kaybına ilişkin açıklamalar yapılmaya devam ediyor. Yaşanan deprem sonrasında iş dünyası seferberlik ilan etti. Yıkıma uğrayan 10 il için yardımlar toplamaya başlayan firmalar, bunları ulaştırmak için büyük çaba sarf ediyor. İşte, Kalyon Holding'den deprem bölgesine yardım kampanyası...
Türkiye'de depremin etkisi sürüyor. Meydana gelen büyük depremlerin ardından iş dünyası örgütlerinin yanı sıra şirketler de yardım çalışması başlattı. Kriz masaları ve afet koordinasyon merkezleri oluşturularak iş makinelerinden temel ihtiyaç malzemelerine kadar yardım malzemelerine kadar birçok ürün deprem bölgelerine ulaştırılmaya çalışılıyor. İşte, Kalyon Holding'den yardım kampanyası...
KALYON HOLDİNG'DEN YARDIM KAMPANYASI
Kalyon Holding, Hasan Kalyoncu Üniversitesi kampüsünü halka açtı. Bölgedeki 82 kamyon, 22 tır, 10 vinç, 40 ekskavatör, 7 telehander teleskobik forklift, 34 loder, 28 tonluk yakıt tankeri, 9 ışık kulesi, 13 babcot, 256 operatör, mühendisler ile çok sayıda şoför ve uzman personelini seferber etti. Şantiyelerinden iş makineleri ile İGA’dan Acil Kurtarma Ekibi bölgeye intikal ediyor.