Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBıçaklı saldırıya uğrayan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
HaberlerGündem Haberleri Bıçaklı saldırıya uğrayan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Bıçaklı saldırıya uğrayan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

08.10.2026 - 00:21Güncellenme Tarihi:
Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Kaynak: GAZİANTEP (İHA)

Bıçaklı saldırıya uğrayan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Gaziantep'te tartıştığı çocuklar tarafından bıçaklanan 16 yaşındaki çocuk, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Olay, Şahinbey ilçesi Kahvelipınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu 16 yaşındaki M.S., bilinmeyen bir nedenle 2 çocukla tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine isimleri öğrenilemeyen çocuklar tarafından göğüs ve kasık bölgesinden bıçaklanan M.S. ağır yaralandı.

İLGİLİ HABER

Otomobil ile çarpışan motosiklet park halindeki başka bir otomobile çarptı
Otomobil ile çarpışan motosiklet park halindeki başka bir otomobile çarptı

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan çocuk, kaldırıldığı yakındaki özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İLGİLİ HABER

Kış erken başladı, tatilciler plan yapıyor! Zirve beyaza büründü
Kış erken başladı, tatilciler plan yapıyor! Zirve beyaza büründü

Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay sonrası kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlatıldı.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Güncel Haberler

İki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı
#Gündem

İki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Bandırma'da yağ fabrikasında korkutan yangın
#Gündem

Bandırma'da yağ fabrikasında korkutan yangın

Denizde kaybolan madenciden 27 saattir aranıyor!
#Gündem

Denizde kaybolan madenciden 27 saattir aranıyor!