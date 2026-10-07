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Kış erken başladı, tatilciler plan yapıyor! Zirve beyaza büründü

07.10.2026 - 23:03Güncellenme Tarihi:
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Kaynak: İHA

Kış erken başladı, tatilciler plan yapıyor! Zirve beyaza büründü

Erzurum şehir merkezinde gün boyu etkili olan yoğun yağmur yağışı, akşam saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Dünyanın önde gelen kış turizm merkezlerinden biri olan Palandöken Kayak Merkezi'nin zirvesi, sezonun ilk güçlü kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

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Şehir merkezinde sağanak yağış etkili olurken, hava sıcaklığının hızla düşmesiyle birlikte Palandöken'in yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Kısa sürede etkisini artıran yağışın ardından, dağın zirve bölgesinde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı. Yeni sezon hazırlıklarının hız kesmeden devam ettiği kış merkezinde ekim ayının başında gelen bu yağış, kayak severler ve işletmecileri sevindirdi. Yetkililer, yüksek kesimlerde etkili olan beyaz örtünün yaklaşan kış sezonunun ilk güçlü işareti olduğunu belirtti.

Kış erken başladı, tatilciler plan yapıyor Zirve beyaza büründü

Gece boyunca devam eden kar yağışının ardından Palandöken'de kartpostallık görüntüler oluştu.

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