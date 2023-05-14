Kalpleri seçim heyecanına dayanamadı! 3 kişi sandık başında yaşamını yitirdi

Olay, saat 09.00 sıralarında ilçeye bağlı İkiztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için mahallede çay alım yerinde kurulan sandıkta AK Parti'nin sandık görevlisi Şeref Kurt, sandık başında aniden fenalaşarak yere yığıldı.

Kurt’a ilk müdahaleyi sandıkta oy kullanmaya gelen vatandaşlar ve görevliler yaptı. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin kalp krizi geçirdiğini tespit ettiği Kurt, ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Kurt, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

OY KULLANIRKEN KALP KRİZİ GEÇİREN AYSEL ULUSOY HAYATINI KAYBETTİ

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde Aysel Ulusoy, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy kullanmak için yakınları ile birlikte sandık kurulan Çevreli Camisi lokaline geldi. Seçim pusulasıyla oy kabinine giren Ulusoy, aniden fenalaşıp, yere yığıldı.

Görevliler ve vatandaşlarla ilk müdahalesi yapılan Ulusoy, yakınları tarafından Haçkalı Baba Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Ulusoy, kurtarılamadı.

OY KULLANIRKEN BİR ANDA FENALAŞTI

Giresun’un Espiye ilçesinde 85 yaşındaki bir seçmen oy kullanırken geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, ilçenin Cibril mahallesinde 85 yaşındaki İbrahim Yıldız, Cibril mahalle odası 1019 nolu sandığa oy kullanmak üzere yakınları ile birlikte geldi.

Oy kullanma kabinine girerek oyunu kullanan Yıldız, ardından bir anda fenalaştı. Görevlilerin Haber vermesiyle olay yerine intikal eden sağlık görevlileri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen Yıldız, hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

OY KABİNİNDE KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Artvin'de girdiği oy kabininde fenalaşıp, kalp krizi geçirdiği belirlenen Ergin Asıliskenderoğlu (54), hastaneye kaldırıldı. Olay, öğle saatlerinde Çamlık Mahallesi'ndeki Vakıfbank İlkokulu'nda meydana geldi. Oy kullanmak için okula giden Asıliskenderoğlu, seçim pusulasıyla oy kabinine girdi.

Asıliskenderoğlu, aniden fenalaşıp, yere yığıldı. İlk müdahaleyi yapan sandık görevlileri, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Sağlık ekiplerince Kalp Krizi geçirdiği belirlenen Asıliskenderoğlu, ambulansla Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. (Hürriyet)