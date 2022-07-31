Kalın'dan 'tahıl sevkiyatı' açıklaması: İlk gemi yarın yola çıkabilir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan dünyanın beklediği tahıl sevkiyatıyla ilgili önemli bir açıklama geldi. Kalın, "Ukrayna'dan tahıl sevk edecek ilk gemi yarın sabah yola çıkabilir." ifadelerini kullandı.

BAKAN AKAR'DAN SEVKİYAT GÖRÜŞMELERİ

Öte yandan Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov ve Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov ve Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü. Görüşmelerde; tahıl sevkiyatı hazırlıkları konusunda İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezinde yürütülen faaliyetler konusundaki son durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede Bakanlar tarafından; teknik çalışmaların tamamlandığı, idari hazırlık sonrasında sevkiyata en kısa süre içerisinde başlanmasının planlandığı, müşterek Koordinasyon Merkezi’ndeki personelin uyumlu ve iş birliği içerisinde çalışmasından duyulan memnuniyet ifade edildi.

25 TON TAHIL SEVK EDİLECEK

Tahıl ürünlerinin Ukrayna’dan emniyetli şekilde dünyaya sevki için İstanbul’da oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi, Tahıl Koridoru Anlaşması’na imza koyan Rusya Ukrayna Türkiye ve Birleşmiş Milletler temsilcilerinin katılımıyla hizmete girdi. Ukrayna’daki depolarda bulunan yaklaşık 25 milyon ton tahılın Müşterek Koordinasyon Merkezi’nin gözetiminde kısa sürede dünyaya sevk edilmesi hedefleniyor.