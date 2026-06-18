Kahverengi kokarcanın sonunu samuray arıları getirerek! Doğa salındı

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Bölgede başta fındık olmak üzere tarım ürünlerine zarar veren kahverengi kokarca zararlısı ile mücadele kapsamında, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından üretilen 300 bin adet samuray arısı (Trissolcus Japonicus) Ordu'nun 19 ilçesinde doğaya salınıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, Altınordu İlçesi Kökenli Mahallesinde de kahverengi kokarca ile biyolojik mücadele kapsamında samuray arıları doğaya salındı.







Ordu'da 300 bin samuray arısı kahverengi kokarca ile biyolojik mücadele edecek

Programda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, kahverengi kokarca ile biyolojik mücadele kapsamında geçen yıl doğaya 245 bin samuray arısının salındığını söyledi. İl Müdürü Ay, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından üretilen 300 bin samuray arısının Ordu'da doğaya salındığını belirterek, kahverengi kokarca ile mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini kaydetti.



"1 milyon 650 bin samuray arısı salınacak"

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. İlyas Deligöz ise, kahverengi kokarcanın ülkede görülmeye başladığı 2023 yılından itibaren 22 bin samuray arısı salımı ile çalışmalara başladıklarını söyledi. Artarak devam eden samuray arısı salınımın bu yıl ülke genelinde 1 milyon 650 bin adede ulaşacağını belirten Deligöz, "Bunların üretimleri hem bizim, hem de diğer enstitülerde yapılıyor. Toplamda şuana kadar 3 milyon samuray arısı salınmış durumda, bu da dünyada salınan samuray arılarının tamamından fazla" dedi.

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Sahadaki gözlemlerine göre samuray arılarının kokarca ile mücadelede etkili bir şekilde çalıştı yönünde olduğunu ifade eden Doç. Dr. Deligöz, "Yıldan yıla bu biyolojik mücadeleyi yaptığımız sürece doğal denge kavuşacaktır" ifadelerine yer verdi.

Programa, Vali Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Aşkın Baş, Altınordu Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Şeref Cınbırtoğlu, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Ordu Başmüdürü Yusuf Akay, kurum amirleri ve üreticiler katıldı.