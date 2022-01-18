GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemKahramanmaraş'ta petrol boru hattında patlama meydana geldi
HaberlerGündem Haberleri Kahramanmaraş'ta petrol boru hattında patlama meydana geldi
ABONE OL

Kahramanmaraş'ta petrol boru hattında patlama meydana geldi

Son dakika haberine göre; Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde petrol boru hattında patlama meydana geldi. Alevlerin tehdit ettiği Kahramanmaraş-Gaziantep karayolu çift yönlü trafiğe kapatıldı.

18.01.2022 - 22:56 | | KAHRAMANMARAŞ, (DHA)
Kahramanmaraş'ta petrol boru hattında patlama meydana geldi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinden geçen Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi'ne (BOTAŞ) ait boru hattında saat 20.00 sıralarında şiddetli bir patlamanın ardından yangın çıktı. Narlı Mahallesi yakınlarında çıkan yangında alevler kara yoluna da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, Kahramanmaraş-Gaziantep karayolu çift yönlü trafiğe kapatıldı. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.

Kahramanmaraşta petrol boru hattında patlama meydana geldi

GÜNGÖR: SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR 
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki BOTAŞ petrol hattında çıkan yangın devam ediyor. Yangınla ilgili açıklama yapan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Başkan Güngör, "Narlı BOTAŞ petrol hattında meydana gelen yangının söndürülmesine ifaiye ekiplerimiz 19 araçla destek veriyor. Çok şükür herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Söndürme ekiplerine kolaylıklar diliyorum. Yangından etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dedi.

Kahramanmaraşta petrol boru hattında patlama meydana geldi

Kahramanmaraşta petrol boru hattında patlama meydana geldi

Kahramanmaraşta petrol boru hattında patlama meydana geldi

GÜNCEL HABERLER

Gece yarısından geçerli olmak üzere motorine 52 kuruş zam

Gece yarısından geçerli olmak üzere motorine 52 kuruş zam

Kahramanmaraş'ta petrol boru hattında patlama meydana geldi

Kahramanmaraş'ta petrol boru hattında patlama meydana geldi

Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklama

Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklama

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gece yarısından geçerli olmak üzere motorine 52 kuruş zam

Gece yarısından geçerli olmak üzere motorine 52 kuruş zam

Sıradaki Haber
Kahramanmaraş'ta petrol boru hattında patlama meydana geldi

Kahramanmaraş'ta petrol boru hattında patlama meydana geldi

Sıradaki Haber
MSÜ Astsubay başvuru sonuçları açıklandı! MSÜ başvuru sonuçları nereden öğrenilir, MSÜ ön başvuru sonuçlarına nasıl bakılır?

MSÜ Astsubay başvuru sonuçları açıklandı! MSÜ başvuru sonuçları nereden öğrenilir, MSÜ ön başvuru sonuçlarına nasıl bakılır?

Sıradaki Haber
BM, Tonga’daki yanardağ patlamasının ardından uydu görüntüleri paylaştı

BM, Tonga’daki yanardağ patlamasının ardından uydu görüntüleri paylaştı

Sıradaki Haber