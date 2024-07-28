Kahramanmaraş’ta orman yangını! Müdahale sürüyor

Yangın, öğle saatlerinde merkez Onikişubat ilçesinin Suçatı Mahallesi’nde çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışması devam ederken, bir helikopter söndürme çalışmalarına havadan destek veriyor.

YANGIN BÜYÜYOR

Kahramanmaraş’ta çıkan orman yangını şiddetli rüzgarında etkisiyle büyümeye başladı. Yangının çıktığı bölgedeki arazi şartları ekiplerin alevlere müdahalesini güçlendiriyor. 122 personel yangını kontrol altına alabilmek için 11 arazöz, 4 itfaiye, 4 su tankı 3 ilk müdahale aracı, 1 helikopter ve 2 iş makinesi ile alevlere müdahale ediyor.

PİKNİK YAPANLAR TAHLİYE EDİLİYOR

Kahramanmaraş’ta saat 13.20’de başlayan yangın devam ediyor. Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışması devam ederken, mesire alanında piknik yapan insanlar da güvenlik nedeniyle bölgeden tahliye ediliyor.

İKİNCİ ORMAN YANGINI

Kahramanmaraş'ta merkez Onikişubat ilçesi Suçatı Mahallesi Fırnız mevkisinde çıkan orman yangını devam ederken, kentte 2'nci bir orman yangını çıktı. Dulkadiroğlu ilçesinin Kapıçam mevkisinde çıkan yangın için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

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