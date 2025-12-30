Kahramanmaraş'ta okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 31 Aralık 2025 Çarşamba Kahramanmaraş'ta okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi
30.12.2025 - 18:25Güncellenme Tarihi:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Kahramanmaraş'ta kar yağışı etkili oluyor. Kahramanmaraş'ta okullar tatil mi? Yarın okul var mı? İşte yanıtı...
Kahramanmaraş Valiliği, kent genelinde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle 31 Aralık Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, "31 Aralık Çarşamba günü Kahramanmaraş genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel 1 gün idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın buzlanma, don ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları rica olunur" denildi.