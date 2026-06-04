Silahlı kavga sonrası kaçan 2 şüpheliden biri aracın altında yakalandı

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dün saat 16.00 sıralarında durumundan şüphelenerek takibe aldıkları 34 NCR 830 plakalı otomobili Göre Kasabası girişinde durdurdu. Otomobilde bulunan Fırat S. ile İlhan Ç.’ye yapılan üst aramasında ve araçta yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Fırat S. ve İlhan Ç., polis ekiplerine İstanbul’dan Nevşehir’e arkadaşlarını ziyaret etmek için geldiklerini bildirdi.

Bugün saat 18.30 sıralarında ise polis ekipleri, Lise Caddesi üzerinde iki grup arasında silahlı kavga çıktığı ihbarı üzerine olay yerine sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde 34 NCR 830 plakalı otomobilin, olay yerinde terk edilmiş ve çalışır vaziyette olduğu görüldü. O sırada olay yerinde olan Metin K. (44), polis ekipleriyle yaptığı görüşmede kendisine 34 NCR 830 plakalı araçtan 2 kişinin inerek tabanca ile ateş ettiğini, kendisinin de şüphelilere ateş ederek karşılık verdiğini söyledi.

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Yapılan araştırmalar sonucunda polis ekiplerini gören İlhan Ç., bir akaryakıt istasyonundan AVM’ye doğru kaçtı. AVM’nin otoparkına kaçan İlhan Ç., saklandığı aracın altında polis tarafından yakalandı. Fırat S. ise otobüsle Kayseri’ye gittiği sırada ekipler tarafından gözaltına alındı.

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Gözaltına alınan Metin K., İlhan Ç. ve Fırat S., polis merkezine götürüldü.