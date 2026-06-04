Evin bahçesine giren yılan panik yarattı

Olay, akşam saatlerinde İskenderun ilçesi Bekbele Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evin bahçesine giren yılan, vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu.

İLGİLİ HABER Parkta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

İhbar üzerine adrese itfaiye ekibi sevk edildi. Yılanı bulunduğu yerden alan itfaiye ekibi, hayvanı doğal yaşam alanına bıraktı.