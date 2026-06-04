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Evin bahçesine giren yılan panik yarattı

04.06.2026 - 00:37Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Ufuk AKTUĞ/HATAY, (DHA)

Evin bahçesine giren yılan panik yarattı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir evin bahçesine giren, paniğe neden oldu. İtfaiye ekibi tarafından yakalanan yılan, doğaya salındı.

Olay, akşam saatlerinde İskenderun ilçesi Bekbele Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evin bahçesine giren yılan, vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu.

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İhbar üzerine adrese itfaiye ekibi sevk edildi. Yılanı bulunduğu yerden alan itfaiye ekibi, hayvanı doğal yaşam alanına bıraktı.

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