Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor
Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar gören binaların yıkımı sürüyor.
09.12.2024 - 16:32 | | AA
Kahramanmaraş'ta Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerde ağır hasar alan binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.
Türkoğlu ilçesine bağlı Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde ağır hasar gören 6 katlı apartman, güvenlik önlemleri alındıktan sonra iş makinesiyle yıkıldı.
Hafriyat iş makineleriyle kamyonlara doldurularak belirlenen döküm sahalarına taşındı.