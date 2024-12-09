Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor

Kahramanmaraş'ta Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerde ağır hasar alan binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Türkoğlu ilçesine bağlı Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde ağır hasar gören 6 katlı apartman, güvenlik önlemleri alındıktan sonra iş makinesiyle yıkıldı.

​​​​​​​Hafriyat iş makineleriyle kamyonlara doldurularak belirlenen döküm sahalarına taşındı.​​​​​​​