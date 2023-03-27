GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde deprem
ABONE OL

Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin, yerin 8.7 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

27.03.2023 - 17:50 | | DHA
Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; merkez üssü Göksun ilçesi olan deprem, saat 17.35'te kaydedildi. Büyüklüğü 4.5 olarak ölçülen deprem, 8.7 kilometre derinlikte gerçekleşti. İlk tespitlere göre, depremde binalar hasar almadı.

GÜNCEL HABERLER

Bahar geldi sanmayın: 4 günlüğüne kara kış geri dönüyor! Harita yayınlandı, yoğun kar var

Bahar geldi sanmayın: 4 günlüğüne kara kış geri dönüyor! Harita yayınlandı, yoğun kar var

Bakan Nebati: Deprem bölgesindeki esnafa kredi imkanı sağlıyoruz

Bakan Nebati: Deprem bölgesindeki esnafa kredi imkanı sağlıyoruz

Bakan Özer tarih vererek duyurdu: Eğitim ve öğretim yılı 16 Haziran'da sona erecek

Bakan Özer tarih vererek duyurdu: Eğitim ve öğretim yılı 16 Haziran'da sona erecek