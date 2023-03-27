Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin, yerin 8.7 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.
27.03.2023 - 17:50 | | DHA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; merkez üssü Göksun ilçesi olan deprem, saat 17.35'te kaydedildi. Büyüklüğü 4.5 olarak ölçülen deprem, 8.7 kilometre derinlikte gerçekleşti. İlk tespitlere göre, depremde binalar hasar almadı.